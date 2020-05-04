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Doç. Dr. Murat Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, "Obezite hastalığı koronavirüse karşı riski artırıyor. Şişmanlık hastalığı olup hipertansiyonu olmayan yoktur. İstatistiklere baktığımızda hipertansiyon da koronavirüsü hayati tehlike haline getiren durumlardan birisi. Global olarak baktığımızda kesinlikle obezite hastalığı koronavirüsten ölüm riskinizi arttıran bir durum olarak gözüküyor." dedi.

Doç. Dr. Murat Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor

Yaklaşık 20 yıl Fransa'da çalışan Doç. Dr. Murat Çağ ''Şişmanlık hastalığı yani vücut kitle endeksinin 30'un üzerinde olması durumu Amerika içinde, Avrupa içinde öldürücü bir risk. Şu anda Fransa'da yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 80'inine yakını şişmanlık hastalığına sahip. Şişmanlık hastalığı tek başına bir hastalık değil, yanında diyabet, yüksek tansiyon ve akciğer hastalıklarına açık hale geliyorsunuz. Obezite hastalığı bunların müsebbibi. Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yayınlarında diyor ki 'Koronavirüsten yoğun bakıma yatma olasılığınız düşük ama yoğun bakıma giderseniz o zaman sizin sonunuz çok riskli'. Bu riskleri getiren neler? Obezite, ardından şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve sonra akciğer hastalıkları. Obezite hastalığı akciğer hastalıklarından bile öldürücü bir hastalık. Obezite hastalığı koronavirüse karşı riski artırıyor. Şişmanlık hastalığı olup hipertansiyonu olmayan yoktur. İstatistiklere baktığımızda hipertansiyon da koronavirüsü hayati tehlike haline getiren durumlardan birisi. Global olarak baktığımızda kesinlikle obezite hastalığı koronavirüsten ölüm riskinizi arttıran bir durum olarak gözüküyor.'' dedi.

'OBEZİTENİZ VARSA YÜZDE 80 CİVARINDA HAYATINIZI KAYBETME RİSKİNİZ VAR'

Obezite hastalarının yüzde 80 civarında hayatını kaybetme riski olduğunu belirten Doç. Dr. Çağ, ''Koronavirüse yakalanan kişilere yoğun bakımda makineye bağlı nefes alabilmeleri için özel bir pozisyon veriyorlar ama bu pozisyonu obezite hastalarına veremiyorlar. Çünkü bozulmuş olan nefes performansı, bu pozisyonda daha da artıyor. O zaman obezite hastalarının koronavirüse bağlı olarak yoğun bakımdan çıkma olasılıkları, obez olmayan hastalara göre oldukça düşük. Yoğun bakıma gittiyseniz ve yoğun bakımda makineye bağlıysanız eğer obeziteniz varsa yüzde 80 civarında hayatınızı kaybetme riskiniz var. Bu rakamlar Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Hollanda ve Fransa verilerinde yer alıyor.'' diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Çağ, '' Şu anda birinci dalgayı yaşıyoruz, ikinci ve üçüncü dalganın geleceği söyleniyor, eğer gelecekse şişmanlık hastalarının dünyada ve Türkiye'de risk altında olduğunu, normalin 4 ila 5 katı yükseklikte risk altında olduğunu unutmayın. Şişmanlık hastalıklarıyla ilgili bir yayın göstermiş ki koronavirüs şişmanlık hastalığı olanlarda bulaştırıcılığı daha uzun süre ve taşıma olasılığı normal insanlara göre daha uzun süre olduğu saptanmış. Türkiye dünyanın en şişman 3 ya da 4'üncü ülkesi. O zaman kendi insanlarımızın bu dalgalar arasında kendilerini hızlıca tedavi ettirmesi gerekiyor ''dedi.

''ORUCUN İNSANDA BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRDÜĞÜNE DAİR BİR KANIT BULUNAMAMIŞ ''

Koronavirüs sürecinde oruç tutmanın bir zararı olmadığını belirten Çağ, ''Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma, orucun insanda bağışıklığı düşürdüğüne dair bir kanıt bulamamış. Bir sürü insan, bu konu hakkında araştırma yapmışlar ve bugüne kadar orucun insana zarar verdiğini göstermemişler. İslam tipi orucun, eğer oruç tutmanıza engel başka bir hastalığınız varsa o zaman uzak durmanız gerekiyor. Önemli olan direncinizi iyi tutabilmek, oruç direncinizi yükseltmeye yardım ediyorsa kesinlikle koronavirüse karşı direncinizi de arttıracaktır.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vik 45 kilo 135 tansiyon yok şeker yok gayet sağlıklıyım gündem olmak için açıklama yapmayın hiç bir dokturun bir dediği diğerini tutmuyor atıyor bol keseden beni türk hekimlerine emanet edin fransada çalışmışlara değil
Ve hala uyarıyoruz bazıları doktor kılığında bazıları şarlatan şeyh kılığında sizleri korkutacaklar toplumda paniği artırmalarının sebebi panik halinde vucucdun savunma sisteminin cökmesi ve hastalığın artması bunlara çok dikkatli olun..
Elon musk un uzaya gönderdiği o araç sürekli dünyaya vurüsü atıyor şubat başı Türkiyenin batı kesimlerine en son 1 hafta önce doğu ve güney anadolu urfa ve daha dogu kısımlarına vürüsü attılar toplam 7 gün içinde doğu iç anadolu ve güney anadoluda corana tavan yapacak ilk başlarda dini merkezlere Vatikan mekke ve kuduse attılar sonra çin avrupa ve amerika ve asya vurusu sürekli atıyor pesinde kimler varsa artık dünya pesine düşssün..
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