Doğal gaz borusu, yolcu minibüsüne ok gibi saplandı!

Sinop Okullar Caddesi’nde, kamyonet kasasında taşınan metal doğal gaz borusu, düşerek karşı yönden gelen Ergün Gençgün'ün kullandığı minibüsün ön camının üst kısmına saplandı. Sürücü ve yolcular panik yaşarken, yaralanan olmadı. Hasar oluşan minibüsten metal boru çıkarılırken, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

''KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI ÇOK ŞÜKÜR''

Minibüs sürücüsü Ergün Gençgün, “Yolcumu aldım, seyir halindeyken bir adam pikap ile gelirken taşıdığı doğal gaz borusu aracımın ön tarafına saplandı. O boru öyle taşınmaz. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Camlarım kırıldı. Çok şükür, kimseye bir şey olmadı” dedi.

(DHA)

