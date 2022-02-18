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Doğal saç maskeleriyle kepeklere elveda diyeceksiniz!

18.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun saçlılardan kısa saçlılara, sarışından esmerlere kadar birçok kişinin en büyük saç problemi kepek. Birbirinden farklı saç bakım ürünlerine ve türlü uğraşlara rağmen kepek probleminden kurtulamamış olabilirsiniz. Oysa evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, kepek sorununa çare olabilecek doğal saç maskeleri bulunuyor. Peki, bu doğal maskeleri nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz?

Doğal saç maskeleriyle kepeklere elveda diyeceksiniz!

Saç bakımının en önemli adımlarından biri şüphesiz saç diplerini temizlemek ve kepekten arınmasını sağlamak. Saçlarınız ne kadar temiz ve bakımlı olursa olsun kepek probleminiz varsa kendinizi mutsuz hissetmeniz olası. Merak etmeyin, düzenli kullanımda saçlarınızı kepekten kurtaracak saç maskelerinin tüm detayları karşınızda!

LİMON SUYU MASKESİ

Cilt bakımından saç temizliğine faydaları saymakla bitmeyen limon sayesinde saçınızdaki kepeklerden kurtulabilirsiniz.

  • Yarım limon suyu ve yarım çay bardağı yoğurdu iyice karıştırın.

  • Karışımı saç diplerinize sürün ve 20 dakika bekleyin.

  • Daha sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın.

Daha iyi sonuçlar almak için bu maskeyi haftada 2 kez kullanabilirsiniz.

SİRKE MASKESİ

Sirke ve muz ikilisini kullanarak kepeksiz saçlara kavuşmanız mümkün!

  • 1 adet muz ve 2 su bardağı elma sirkesini güzelce karıştırın.

  • Maskeyi bütün saçınızı kaplayacak şekilde uygulayın.

  • Bu şekilde 20 dakika bekleyin ve daha sonra ılık suyla durulayın.

ASPİRİN MASKESİ

Aspirin deyip geçmeyin! Sadece ağrılara değil saçlarınıza da iyi gelen aspirin ile kepek maskesi hazırlayabilirsiniz.

  • 2 adet aspirini toz haline getirin ve kullandığınız şampuanla karıştırın.

  • Karışımı saç diplerinize uygulayıp birkaç dakika bekletin ve durulayın.

ISIRGAN OTU MASKESİ

  • 1 litre suyu kaynatın.

  • 10 gram ısırgan otunu kaynar suyun içerisine ekleyerek bu şekilde birkaç dakika daha kaynatın.

  • Karışımı soğutup süzdükten sonra saçlarınıza uygulayın ve havluya sararak 20-25 dakika bekleyin.

  • Son olarak ılık suyla durulayın.

HAVUÇ MASKESİ

Havuç yalnızca gözlere iyi gelmiyor. Kepeklerinizden kurtulmak için bir de havuç maskesini deneyin!

  • 2 adet rendelenmiş havucu, 300 ml zeytinyağında yarım saat boyunca benmari usulü pişirin.

  • Bir gece buzdolabında bekletin ve ertesi gün süzün.

  • Karışımın 1 kahve fincanı kadarını 1 çorba kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ile karıştırın.

  • Saç diplerine masaj yaparak sürün ve saçınızı sarıp bu şekilde bekleyin.

  • Ertesi gün şampuanla saçlarınızı yıkayıp durulayın.

Maskenin etkili olabilmesi için haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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