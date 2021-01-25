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Doğal yoldan depresyonu engellemenin 6 kuralı

25.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Doğal yoldan depresyonu engellemenin 6 kuralı

Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, en doğal ve sağlıklı yoldan depresyonu engellemenin altın kurallarını açıkladı.

Her geçen yıl kişilerin anksiyete, depresyona eğilim yüzdesi giderek artış göstermektedir. Dünya sağlık örgütünün 17 ülke içerisinde yaptığı bir araştırmada her 20 kişiden 1'inde depresyon görülmektedir. Bu oranlar her geçen yıl daha da artış göstermektedir. Bu oranı daha da yükseltmeden kontrolü ele almak için, en doğal ve sağlıklı yoldan duygu durumunu harekete geçirmenin tam vakti. Peki nasıl mı?

KURAL 1: SEROTONİN SEVİYENİ ARTTIR

Serotoninin triptofan aminoasitinden sentezlenmektedir. Yani, triptofandan zengin tüm besinler mutluluk oranınızı arttıracaktır. Peki nelerde triptofan var dersek; Muz, kivi, ananas, mango, yumurta, tavuk ve hindi eti başlıca triptofan kaynakları arasında gelmektedir.

KURAL 2: OMEGA 3 İÇEREN BESİNLERDEN DESTEK ALIN

Omega-3 yağ asitlerinin depresyon riskini azaltmaktadır. Omega-3’ü en güzel balık yağından sağlarken ceviz, keten tohumu, chia tohumu ile beslenmenizi destekleyebilirsiniz.

KURAL 3: FİTOÖSTROJEN BESİNLER

Östrojen seviyenizi arttırmanız serotonin seviyesini de arttırmaktadır. Beslenmenize kırmızı meyveler, kuru baklagiller ve keten tohumunu ekleyin.

KURAL 4: RESVERATROL İÇEREN BESİNLER İLE TANIŞALIM

Yapılan çalışmalar, resveratrolün antidepresan etki gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bolca bulunmaktadır.

KURAL 5: KOMPLEKS KARBONHİDRATLARA SOFRANIZDA YER VERİN

B grubu vitamini içeren tam tahıllılar, seratonin seviyesini arttırmaktadır. Bu sebeple öğünlerinizi basit şekere uzak; tam tahıl ürünleri, sebze meyve gibi kompleks karbonhidratlara yakın hale getirin.

KURAL 6: MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLERLE TANIŞIN

Magnezyum, beyninizdeki nöral bağlantıları sağlamaya yardımcıdır. Bu sebeple, magnezyum depresyon riskini azaltmaktadır! Kaynakları ise kakao, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl ürünleri, badem ve muz.

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