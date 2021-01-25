Doğal yoldan depresyonu engellemenin 6 kuralı

Her geçen yıl kişilerin anksiyete, depresyona eğilim yüzdesi giderek artış göstermektedir. Dünya sağlık örgütünün 17 ülke içerisinde yaptığı bir araştırmada her 20 kişiden 1'inde depresyon görülmektedir. Bu oranlar her geçen yıl daha da artış göstermektedir. Bu oranı daha da yükseltmeden kontrolü ele almak için, en doğal ve sağlıklı yoldan duygu durumunu harekete geçirmenin tam vakti. Peki nasıl mı?

KURAL 1: SEROTONİN SEVİYENİ ARTTIR

Serotoninin triptofan aminoasitinden sentezlenmektedir. Yani, triptofandan zengin tüm besinler mutluluk oranınızı arttıracaktır. Peki nelerde triptofan var dersek; Muz, kivi, ananas, mango, yumurta, tavuk ve hindi eti başlıca triptofan kaynakları arasında gelmektedir.

KURAL 2: OMEGA 3 İÇEREN BESİNLERDEN DESTEK ALIN

Omega-3 yağ asitlerinin depresyon riskini azaltmaktadır. Omega-3’ü en güzel balık yağından sağlarken ceviz, keten tohumu, chia tohumu ile beslenmenizi destekleyebilirsiniz.

KURAL 3: FİTOÖSTROJEN BESİNLER

Östrojen seviyenizi arttırmanız serotonin seviyesini de arttırmaktadır. Beslenmenize kırmızı meyveler, kuru baklagiller ve keten tohumunu ekleyin.

KURAL 4: RESVERATROL İÇEREN BESİNLER İLE TANIŞALIM

Yapılan çalışmalar, resveratrolün antidepresan etki gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bolca bulunmaktadır.