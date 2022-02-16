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Doğalgaz desteği başvurusu 2022 nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Şartları neler ve kimler alabilecek?

16.02.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz desteği başvurusu gelen zamların ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Başvurular, e- Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Doğalgaz yardımına dair yapılan açıklamaya göre; destek ödemeleri yıllık 450 Türk Lirası ile bin 150 Türk Lirası arasında 4 milyon haneye yapılacak. Peki Doğalgaz desteği başvurusu 2022 nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Şartları neler ve kimler alabilecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Doğalgaz desteği başvurusu 2022 nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Şartları neler ve kimler alabilecek?

Doğalgaz desteği ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahipleri için ısınma desteği olarak doğalgaz yardımı yapılacağını ifade etmişti. Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre; söz konusu ödemeler, senelik 450 Türk Lirası ile bin 150 Türk Lirası arasında 4 milyon haneye yapılacak. Bu kapsamda Doğalgaz desteği başvurusu 2022 nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Şartları neler ve kimler alabilecek? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğalgaz desteği başvurusuna ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU 2022 NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvurusu yaparak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecekler.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı:

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kömür yardımlarını uzun süredir yaptıklarını belirterek, doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını bunun sonuncunda doğalgaz desteği vereceklerini ifade etmişti.

Bakan Yanık açıklamasında "1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız... Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Doğalgaz yardımına ilişkin yapılan açıklamaya göre; destek ödemeleri yıllık 450 Türk Lirası ile bin 150 Türk Lirası arasında 4 milyon haneye yapılacak.

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

KİMLER DOĞALGAZ YARDIMI ALACABİLECEK?

Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacaklarını ve Mart ayında destek ödemelerini vereceklerini söyleyen Bakan Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. " ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

E-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

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