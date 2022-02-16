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Doğan Cüceloğlu kimdir, neden vefat etti? Doğan Cüceloğlu aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

16.02.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğan Cüceloğlu’nun hayatı ve ölüm sebebi merak ediliyor. Ünlü psikologun yaşı, memleketi gibi sorular ölüm yıl dönümünde sorgulanıyor. Kişisel gelişim kitapları ve televizyon programı ile tanınan isim, 16 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti. Peki Doğan Cüceloğlu kimdir, neden vefat etti? Doğan Cüceloğlu aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Doğan Cüceloğlu kimdir, neden vefat etti? Doğan Cüceloğlu aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Peki Doğan Cüceloğlu kimdir?

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

1938 yılında Mersin-Silifke'de dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu'nun hayatı ve kariyer merak ediliyor.. On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya gelmiştir. On yaşındayken annesini kaybeden isim, Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okumuş ve Kırklareli Lisesi'nden mezun olmuştur.

Sonrasında Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer’in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazılmış ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Uzmanlık alanı ise iletişim psikolojisidir.

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Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanışıp evlenmiştir. On bir sene süren evliliğinden üç çocuğu olmuştur. Bunlar Ayşen, Elif ve Timur'dur. Bu evliliğini noktalamış olan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini ise Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.

Kendini geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başlayan Cüceloğlu'nun ilk kitabı İnsan İnsana bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam etmektedir.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrılmasının ardından Türkiye'de kitap yazmayı sürdürmüştür. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler vermiş, televizyon programlarına başlamıştır. İletişim psikolojisi uzmanı olarak bilinen Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınmaktadır.

1990 tarihinden bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamayı sürdüren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar da yazmıştır.

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Doğan Cüceloğlu’nun evinde ölü bulunduğu açıklanmıştı. 83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu öldüğü açıklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatmış ve sonrasında Adli Tabip raporunda da ‘aort damarı yırtılması’ nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

DOĞAN CÜCELOĞLU’NUN BAZI KİTAPLARI

Başarıya Götüren Aile

İçimizdeki Çocuk

İnsan İnsana

Öğretmen Olmak

İçimizdeki Biz

Geliştiren Anne Baba

Mış Gibi Yaşamlar

Savaşçı

Onlar Benim Kahramanım

Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler


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