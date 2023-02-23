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  4. Doğanşehir enkaz yığınına döndü! 6 bin bina yıkıldı veya ağır hasar aldı

Doğanşehir enkaz yığınına döndü! 6 bin bina yıkıldı veya ağır hasar aldı

23.02.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği yerler arasında Malatya'nın Doğanşehir ilçesi de bulunuyor. İlçede 12 bin binadan 6 bini, depremde ağır hasar gördü ya da yıkıldı. İlçede enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Doğanşehir enkaz yığınına döndü! 6 bin bina yıkıldı veya ağır hasar aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Doğanşehir ilçesinde bulunan 12 bin binadan 6 bini, girilemeyecek şekilde ağır hasar gördü veya yıkıldı. İlçe merkezinin en hareketli caddelerinden olan Esat Caddesi'nde sağlı sollu binalar, yıkıldı ve kalanlar da ağır hasar gördü. Bölge halkı ise hafif hasarlı binalardan tehlikeye rağmen eşyalarını almayı sürdürüyor.

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ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ

Depremden etkilenen bazı kişiler, yakınlarının yanına, bazıları da başka kentlere gidiyor. Enkaz yığınına dönen ilçede kalanlar ise çadır kentlere yerleşti. Kentte enkaz kaldırma çalışmalarına da devam ediliyor.

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Kaynak: DHA

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