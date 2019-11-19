Doğduğu topraklara 66 yıl sonra döndü

"Avustralya'ya kadar 36 ülkeyi otostop çekerek gezdim. Her gittiğim yerde de az da olsa çalıştım. Son olarak Amerika'ya gelerek Türk mallarını satmaya başladım. Benim de ilk etapta Amerika'ya gitmek diye bir fikrim yoktu zaten. Emekli olduktan sonra da yine Amerika'da dershane açıp burada doğan Türk çocuklarına ücretsiz Türkçe dersi veriyordum. Vatanlarından uzak ana dillerini unutmasınlar bilinciyle çocuklara dil öğrettim. Bu sayede benim de dilim bozulmadı.

Baba Bush duymuş yaptığım işleri beğenmiş ve benim dershaneme geldi. Benimle resimler çektirdi. Sonra bana madalya verdi. Beyaz Saray'dan da mektup aldım halka ve çocuklara yardım ettiğim için teşekkür ediyorlar. Gönüllü işi yapanlar arasında 1000 kişi seçiyorlar. Bunlar arasında da tek Türk ben oldum. Baba Bush'a da 'Buraya kadar gelmen benim için bir onurdur' dedim. Amerika'da bu madalyanın çok kıymeti var. Sonra ABD'den ülkeme döndüm."

Ekim ayında Türkiye'ye dönüş yaptığını, şehir hayatından sıkıldığı için de kendi doğduğu bahçeye tahtadan kulübe yapıp burada yaşamını sürdürmeye başladığını aktaran Baki, "Şehirler bana hapishane gibi gelmeye başladı. Dedim ki köyüme gideceğim. 'Yapamazsın, yaşayamazsın' dediler. Bende yaşarım dedim. Doğduğum bahçeye mülk sahibinden izin alarak kulübe yaptım. Ben öldüğümde bunu sen kullanırsın dedim. O da kabul etti. İçerisinde banyo, tuvalet ve mutfağın bulunduğu 2 katlı ranzanın yer aldığı tamamen tahtadan bir kulübe yaptım ve burada yaşamaya başladım." ifadelerini kullandı.