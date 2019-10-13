Döğer Kervansarayı'na "Frigya" dopingi

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki 585 yıllık Osmanlı eseri "Döğer Kervansarayı", son yıllarda Frigya'daki turizm potansiyelinin canlanması sonucu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Döğer Kervansarayı, görkemli mimarisiyle Anadolu'da 585 yıldır ayakta kalmayı başaran Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ndeki şer'i sicillerindeki kayıtlara göre, kervansaray, Osmanlı Padişahı 2. Murat döneminde 1434 yılında yapıldı.

Doğu-batı doğrultulu kesme taşlardan inşa edilen kervansaray, iki katlı han ve tek katlı "develik" şeklinde iki bölümden oluşuyor.

Her iki bölümüne birer büyük kapıyla girilen kervansarayın, han kısmının zemin katında dört fil ayağı üzerine tuğladan yapılmış kemerler bulunuyor. Üst katında da insanların dinlenebilmesi için ocaklı tonozlu ve kubbeli 5 oda yer alıyor. Tek katlı develik ise moloz taştan duvarları ve taş kaplama kırma çatısıyla dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 26 yıl önce restorasyonu tamamlanan kervansaray, son yıllarda İhsaniye Kaymakamlığı ile Döğer Belediyesinin bazı etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.