Doğru diş fırçalama tekniği nedir? Diş fırçalamak ne işe yarar?

Doğru diş fırçalama ve diş bakım alışkanlığı aslında çocukluk çağlarında kazandırılmalıdır. Doğru ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilen diş fırçalama, çürükleri ve diş eti hastalıklarının oluşum riskini azaltır. Peki doğru diş fırçalama teknikleri nelerdir?

DİŞ FIRÇALAMA YÖNTEMLERİ

Dairesel hareketle her diş yüzeyini eşit şekilde fırçalamak önemlidir. Özellikle dişeti kenarındaki hassasiyet yaratan alanların oluşmaması için aşırı kuvvet uygulayarak diş fırçalanmamalıdır. Yapılan araştırmalar fırçalama kuvvetinin artmmasının dişlerini temizlenmesi üzerinde olumlu bir etki yaratmadığını göstermiştir.

Lezyonların daha çok ağzın sol tarafında görülme eğiliminin nedeni, toplumda sağ elini kullanan kişilerin baskın olmasındandır. Sağ elini kullanan kişiler fırçalama işlemine doğal olarak ağzın sol tarafından başlarlar. Yapılan çalışmalarda dişlerin dental arktaki pozisyonlarının aşınma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir, eğer dişler arkın önünde konumlanmışlarsa travma ve aşınmaya daha fazla maruz kalmaktadır.

HARCANAN SÜRE

Fırçalama esnasında tüm dişlerin eşit süre fırçalanması gerekir. Özellikler diş arkında köşede yer alan köpek dişleri en uzun fırçalanan ve dolayısıyla en çok aşınan dişler olmaktadır.