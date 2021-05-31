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Doğru diş fırçalama tekniği nedir? Diş fırçalamak ne işe yarar?

31.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş ve ağız sağlığının korunmasının en etkili yolu diş fırçalama düzeninden geçer. Ancak düzenli olarak diş fırçalamanın dışında teknikleri de büyük önem taşır. Çünkü doğru bir şekilde fırçalama işlemi tamamlandığında ağız tam anlamıyla temizlenemez. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar konu hakkında bilgiler verdi.

Doğru diş fırçalama tekniği nedir? Diş fırçalamak ne işe yarar?

Doğru diş fırçalama ve diş bakım alışkanlığı aslında çocukluk çağlarında kazandırılmalıdır. Doğru ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilen diş fırçalama, çürükleri ve diş eti hastalıklarının oluşum riskini azaltır. Peki doğru diş fırçalama teknikleri nelerdir?

DİŞ FIRÇALAMA YÖNTEMLERİ

Dairesel hareketle her diş yüzeyini eşit şekilde fırçalamak önemlidir. Özellikle dişeti kenarındaki hassasiyet yaratan alanların oluşmaması için aşırı kuvvet uygulayarak diş fırçalanmamalıdır. Yapılan araştırmalar fırçalama kuvvetinin artmmasının dişlerini temizlenmesi üzerinde olumlu bir etki yaratmadığını göstermiştir.

Lezyonların daha çok ağzın sol tarafında görülme eğiliminin nedeni, toplumda sağ elini kullanan kişilerin baskın olmasındandır. Sağ elini kullanan kişiler fırçalama işlemine doğal olarak ağzın sol tarafından başlarlar. Yapılan çalışmalarda dişlerin dental arktaki pozisyonlarının aşınma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir, eğer dişler arkın önünde konumlanmışlarsa travma ve aşınmaya daha fazla maruz kalmaktadır.

HARCANAN SÜRE

Fırçalama esnasında tüm dişlerin eşit süre fırçalanması gerekir. Özellikler diş arkında köşede yer alan köpek dişleri en uzun fırçalanan ve dolayısıyla en çok aşınan dişler olmaktadır.

DİŞ FIRÇALAMA SIKLIĞI

Yapılan çalışmalarda, diş fırçalama sıklığının ve dişle fırça arasındaki temas süresinin aşınma derecesini etkilediği gösterilmiştir. Günde 2 defadan fazla diş fırçalamanın, dişlerin aşınmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. İyi bir oral hijyene sahip yaşlı bireylerde, derin aşınma lezyonlarının görülme nedeninin fırçalama sıklığıyla ilgili olduğu söylenebilir.

DİŞ FIRÇASININ SEÇİMİ

Diş fırçaları, kılların yapıldıkları materyalin tipi, sertliği, boyutları ve fırça başındaki yerleşimlerine bağlı olarak sayısız varyasyon gösterebilirler. Diş fırçalarının kılları yumuşak, orta sertlikte ve sert olarak sınıflandırılır. Yeni geliştirilen diş fırçalarında kıllar boyut olarak ve yerleşim açısından farklı şekillerde kombine edilirler. Fırça kılları ve diş macunu arasındaki etkileşim de çok önem taşımaktadır. Sert bir fırça, yumuşak olana göre standart bir macunla birlikte kullanıldığında daha aşındırıcıdır. Ağız içi durumunuza göre diş hekiminizin önereceği diş fırçalarını kullanmak zuzn vadede diş aşınmasının önlemede önemlidir.

DİŞ MACUNUN AŞINDIRICI ÖZELLİĞİ

Diş macunlarında bulunan aşındırıcılar, bakteriyal plağın hızlı ve etkin şekilde dişten uzaklaştırılmasında, bunun yanı sıra dişlerde meydana gelen renklenmelerin giderilmesinde önem taşırlar. Ayrıca diş macunu kullanımı temzileme etkisi sebebiyle, fırçalama süresini de oldukça azaltmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki fazla miktarda macun kullanımı bu aşındırıcılar sebebiyle dişte madde kaybına neden olabilirler. Bununla birlikte diş macunu, su ya da ağız sıvılarıyla yumuşatılmadan önce daha fazla aşınmaya neden olabilmektedir.

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Diş hekimi
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