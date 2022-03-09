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Doğru kuruyemiş kullanımı nasıl olmalıdır?

09.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruyemiş lezzetli olmasının yanı sarı oldukça faydalıdır. Özellikle diyet yapan kişilerin ara öğünlerinde mutlaka bulunması gereken kuruyemiş fazla miktarda kullanıldığında kişiye fayda vermek yerine zararlı olmaktadır. Peki doğru kuruyemiş tüketimi nasıl olmalıdır? İşte cevabı…

Doğru kuruyemiş kullanımı nasıl olmalıdır?

Kuruyemişin her kişinin zevkine uygun olacak şekilde bir sürü çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler arasında ceviz, badem, fındık, kaju, antep fıstığı sıralanabilir. Her kuruyemişin faydası değişim göstermektedir. Kuruyemişler vücudun tok kalmasına yardımcı olan enerji veren besinlerdir. Kuruyemiş tüketilirken miktarına dikkat etmek gerekmektedir. Fazla kuruyemiş kullanımı yüksek kalori alınmasına neden olmaktadır. Diyetisyen Hülya Çağatay, kuruyemiş tüketirken dikkat etmemiz gerekenler hakkında bilgi verdi.

KURUYEMİŞLERDE YER ALAN BESİN İÇERİKLERİ

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Proteinden zengindirler
Doymamış yağ asidi içerirler Vitamin ve minerallerden zengindirler
Lif içerikleri yüksektir
Antioksidandan zengindirler

KURUYEMİŞİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yapılan çalışmalarda düzenli kuruyemiş tüketiminin kalp koruyucu etkisi, kilo alıp verme metabolizmasında olumlu etkileri ve kansere karşı koruyucu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.
Kuruyemiş tüketiminin kan lipitleriyle doğrudan ilişkili olduğu ve kolesterolün azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır.
Yapılan çalışmalarda iyi kolesterolü yükselttiği için kardiyovasküler hastalıkları azalttığı kanıtlanmıştır. Kan şekerini düzeltmesiyle diyabet riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

KURUYEMİŞ YEMEK ZARARLI MIDIR?

Yapılan çalışmalarda haftada 1 kere ve daha az kuruyemiş tüketen kişilerde hiç tüketmeyenlere göre kronik kalp hastalığı riskinde bir düşüş olduğu rapor edilmiştir. Kuruyemiş tüketimi ile kilo alımı ve obezite oranı riskinin azaldığı tespit edilmiştir. Çünkü kuruyemiş tüketen bireylerin tüketmeyenlere kıyasla daha fazla fiziksel aktiviteye eğilimli oldukları tespit edilmiştir.

KURUYEMİŞLERİN FAYDALARI

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Ceviz: Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendirir, cilde parlaklık verir ve kırışıklık oluşumunu engeller. Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlar.

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Fındık: Beyin sağlığını destekler. Bağışıklığınızı güçlendirir. Cildin genç kalmasını sağlar.

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Badem: Karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, mineral ve A, B, C, E vitaminlerinden zengin olduğu için saç ve cilt bakımı içinde yararlıdır.

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Leblebi: Zengin protein, vitamin ve minerallerden zengindir. Anne sütünü arttırıcı ve damar tıkanıklığını giderici özelliğe sahiptir.

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Üzüm Kurusu: Vitamin, mineral bakımından zengindir. Diş çürüklüğü, kemik gelişimi, kansızlık sorunları için iyi bir seçenektir.

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Antep Fıstığı: Protein, mineral ve fosfordan oldukça zengin bir kuruyemiştir. Kolesterol seviyesini düşürdüğü ve kan şekerini dengelediği bilinmektedir.

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