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'Doğru zaman doğru adam...' AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu! Adaylar için broşür ve pankartlar hazırlandı

11.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 33 gün kala AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön plana çıktığı afişlerde "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanılacak.

'Doğru zaman doğru adam...' AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu! Adaylar için broşür ve pankartlar hazırlandı

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. Partiler milletvekili adaylarını belirleyip YSK'ya sunarken, AK Parti kampanya startını bugün verecek. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

AFİŞ VE SLOGANLAR BELLİ OLDU

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.

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"DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM"

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

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Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

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Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.

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(AA)

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