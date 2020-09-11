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Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cumartesi günü Rum Kesimi'ne gideceği ve Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için adımlar atacağı açıklandı. Pompeo, "Yunanistan, Rum Kesimi ve Türkiye bu konuyu diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözmeli" dedi.

Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hafta sonunda Rum Kesimi’ne giderek krizi çözmek için temaslarda bulunacak.

Katar’ın başkenti Doha’ya Afganistan ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapmak için gitmek üzere yola çıkan Pompeo, Cumartesi günü Doğu Akdeniz’deki krizi çözmek için görüşmeler yapacağını söyledi.

Geçen haftalarda Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunu kaldıran ABD’nin Dışişleri Bakanı “Yunanistan, Türkiye ve Rum Kesimi bu krizi barışçı ve diplomatik bir şekilde çözmeli” dedi.

Pompeo, görüşmelerin somut adımlar atılarak ilerlemesini istediğini dile getirerek bölgedeki askeri varlıkların da geri çekilmesinin önemli bir kriter olacağını söyledi.

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