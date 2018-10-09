Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, bölge illerinden hastaneye en çok tandır ve süt kazanına düşme sonucu yanık ile tarımsal aletlere el, kol kaptırma sonucu kesilme vakalarının geldiğini belirtti.

Bu vakaların özellikle yaz aylarında daha çok yaşandığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, sadece bu sene istatistiklerine göre hastanede 400’ün üzerinde tandır ve süt kazanına düşme sonucu yanık vakasına müdahale ettiklerini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, bu vakaların en aza indirilebilmesi için ailelere de uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:

“Kliniğimizde özellikle bölgemizde ve yaz aylarında artmakta olan travma vakalarına, yanık vakalarına başarılı bir şekilde müdahale ediyoruz. Servisimizde ayrı bir bölüm açtık yanık merkezi olarak. Yanıkların büyük bir kısmı ev kazalarından oluşuyor. Kırsal kesimde sütle ilgili ürünler yapılırken peynir ve benzeri gibi bunlar büyük kazanlarda üretiliyor. Sütü kaynatıyorlar, bekletiyorlar. Bu kaynamış süt kazanda beklerken küçük çocuklar farkında olmayarak gidip o kazanın içerisine düşebiliyorlar ve çok ağır yanıklar oluyor. Tedavi için biz gereken her şeyi yapıyoruz ancak kalıcı izlerden tutun sakat kalmaya kadar, vücut kaybına kadar bu yanıklar olabiliyor. Özellikle kırsalda yaşayan ailelerden bu konuda çocuklarına çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İş yaptığımız alana çocuklarımızı yaklaştırmamaya önem gösterelim. Biz Atatürk Üniversitesi hastanesi olarak Erzurum harici tüm Doğu Anadolu’ya hitap ediyoruz. Bir yaz dönemi 400’e yakın bu şekil tandır ve su kazanına düşme sonucu vakalara müdahale ettik.”

İHA

