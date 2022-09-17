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Doğu ve Güneydoğu’daki 16 ilde yapılan seçim anketi dikkat çekti! ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

17.09.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim sürecine iyice girerken anket haberleri de gelmeye devam ediyor. Son yapılan ankette ise Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları bölgedeki seçmen hedef alındı. Halka ‘Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi. Kürt seçmenin yüzde 25’i Erdoğan, yüzde 45’i ise Kılıçdaroğlu dedi.

Doğu ve Güneydoğu’daki 16 ilde yapılan seçim anketi dikkat çekti! ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Seçim anketlerine son dakika gelen habere göre bir yenisi daha eklendi. Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı illerde yapılan anketten çıkan sonuç ise çok konuşulacağa benziyor. Sosyo Politik-Saha Araştırmaları Merkezi, Kürt seçmenin yaşadığı 16 ilde araştırma yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığında Kürt seçmenin ilk tercihi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 45

CHP lideri yüzde 45 destek bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 20.5'te kaldı. Araştırma 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır illerinde bin 501 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Görüşmeye katılan kişilere “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Erdoğan yüzde 20.5'te kaldı. Kılıçdaroğlu, yüzde 45 aldı.

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EKONOMİ EN BÜYÜK SORUN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sözcü gazetesindeki habere göre; Türkiye'nin öncelikli sorunlarına verilen cevaplarda yüzde 71.6 ile ‘ekonomik kriz-işsizlik' ilk sırada yer aldı. Kürt seçmenden sadece yüzde 9.3'ü ‘Kürt sorunu var' dedi. Yine katılımcıların yüzde 66'sı Kürt sorununun ülkenin diğer temel sorunlarına etki ettiğini bildirdi.


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