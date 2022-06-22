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Doğum esnasında elektrikler kesildi! Bebeğin kulağı...

22.06.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yaşanan olayda sezaryen doğum esnasında hastane elektrikleri kesildi. Elektrikler kesilince doktor doğuma telefon ışıkları ile devam etti. Kısıtlı görüşe ve ortama rağmen doğuma devam eden doktor, az kalsın çoğun kulağını baştan başa kesiyordu. Bebeğin anne ve babası, doktordan şikayetçi oldu.

Doğum esnasında elektrikler kesildi! Bebeğin kulağı...

Meksika'da bir hastanede sezaryenle doğum yapan kadının doktoru, hastanede gerçekleşen elektrik kesintisi sonrası doğuma cep telefonu ışığıyla devam etti. Doktor, bu esnada az kalsın bebeğin kulağını kesecekti.

DOĞUM LEKESİNİ ALMAYA ÇALIŞTI

6 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, anestezi etkisinde olan anne hiçbir şeyin farkında olmadığını söyledi. Kadın doğuma girdiğinde elektrik kesintisi başlayalı 26 dakika olmuş. Doktor, bu ortamda sezaryen doğuma başlama kararı aldı. Bebeğin sol kulağında yer alan doğum lekesini fark eden doktor onu almaya çalıştı. Başarılı olmayan doktor, az kalsın bebeğin kulağını kesiyordu.

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Hastane aileye hiçbir açıklama yapmadan apar topar taburcu etti. Yaşananlar sonrasında aile hem doktordan hem de hastaneden şikayetçi oldu. Bebeğin sağlık durumu iyi olsa da kulağındaki problem devam ediyor.


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Meksika
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