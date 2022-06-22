Doğum esnasında elektrikler kesildi! Bebeğin kulağı...

Meksika'da bir hastanede sezaryenle doğum yapan kadının doktoru, hastanede gerçekleşen elektrik kesintisi sonrası doğuma cep telefonu ışığıyla devam etti. Doktor, bu esnada az kalsın bebeğin kulağını kesecekti.

DOĞUM LEKESİNİ ALMAYA ÇALIŞTI

6 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, anestezi etkisinde olan anne hiçbir şeyin farkında olmadığını söyledi. Kadın doğuma girdiğinde elektrik kesintisi başlayalı 26 dakika olmuş. Doktor, bu ortamda sezaryen doğuma başlama kararı aldı. Bebeğin sol kulağında yer alan doğum lekesini fark eden doktor onu almaya çalıştı. Başarılı olmayan doktor, az kalsın bebeğin kulağını kesiyordu.

Hastane aileye hiçbir açıklama yapmadan apar topar taburcu etti. Yaşananlar sonrasında aile hem doktordan hem de hastaneden şikayetçi oldu. Bebeğin sağlık durumu iyi olsa da kulağındaki problem devam ediyor.



