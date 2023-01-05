Doğum parası sorgulama: Doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Canlı doğumun ardından birkaç adım uygulanarak doğum yardımı parası için başvuruda bulunmak mümkündür. İlk adım doğan çocuğun kaydını Kimlik Paylaşım Sistemi’ne yaptırmak olacaktır. Bazı resmî evrakların tamamlanması ve başvuru formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmasının ardından ilgili kuruma başvuru yapılır. Yapılan başvurunun onayı geldikten sonra PTT aracılığı ile anne adına ödeme yapılır. Başvuru sürecini takip edebilmek için doğum parası sorgulama işlemi ile yapılabilir. Ücretler ve başvuru anne üzerinden yapılır ancak babanın başvurusu da kabul edilir ve ödemeyi baba da alabilir.

Doğum parasının yattığını nasıl öğrenirim?

Başvuru onaylandıktan sonra ödemenin ne zaman yapılacağı bilgisi başvuru yapılan kuruma verilen telefon numarasına kısa mesaj olarak gelir. Bu mesajı takiben en yakın PTT ATM’sinden ödemeyi alabilmek mümkündür. Ödemelerin alınması için bir yıllık bir süre verilmiştir. Bir yıllık süre aşıldığı takdirde yapılan ödeme otomatik olarak ödemeyi yapan tarafa iade edilir.

Doğum yardımı sorgulama işlemi için e-Devlet'teki "Doğum Parası" ile ilgili menülerden takip yapılabilir. Doğum yardımı başvuru sonucu sorgulamak için ilgili bakanlıklara ait olan çağrı merkezi sistemi de kullanılabilir. 183 numaralı ya da 144 numaralı çağrı merkezleri aranarak başvuru sürecinin hangi aşamada olduğunu öğrenebilmek mümkündür.

PTT doğum parası sorgulama nasıl yapılır?

PTT doğum parası sorgulama işlemi yapabilmek için çağrı merkezleri olan 144 ve 183 numaraları dışında e-Devlet menülerine girmek yeterli olacaktır. e-Devlet üzerinden doğum yardımı parası sorgulamak için arama kutusuna doğum parası yazılır. Açılan menüden başvurunun durumu sorgulanabilir ve görüntülenebilir. Yapılan başvuru onaylandıktan sonra ödemeler anne adına PTT üzerinden yapılır. Ödemeler başvurunun ardından geçen doksan gün içinde yatırılır ve bir yıl içinde teslim alınmalıdır. Doğum yardımı ücretlendirmeleri Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmî internet sitesinde yapılan açıklamalara göre ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç çocuk ve daha fazlası için 600 TL olarak belirlenmiştir.



