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Doğum yardımı nereden alınır? Doğum parası nereye yatar?

02.01.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi ya da eşi doğum yapan her Türk vatandaşı doğum yardımı alabilmek için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Gerekli şartların yerine getirilmesinin ve birkaç resmi evrakın ilgili kurumlara teslim edilmesinin ardından başvurunun takibi e-Devlet üzerinden yapılabilir. Ödenecek tutarlar çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Yapılan ödemeler kurum tarafından kişiye verilen şifre ile alınabilir. Peki, doğum parası nereden alınır ve nereye yatar?

Doğum yardımı nereden alınır? Doğum parası nereye yatar?

Canlı doğum gerçekleştirdikten hemen sonra doğan çocuğun kaydı Kimlik Paylaşım Sistemi’ne işlenmelidir. Kayıt sistemine alınan çocuk için başvuru formu doldurulur ve en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bizzat başvuru yapılır. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da kargo ve posta yolu ile de gerçekleştirilebilir. Kamu ya da özel sektör çalışanları şartları sağladıkları ve canlı doğum gerçekleştirdikleri takdirde her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımından faydalanabilir.

Doğum yardımı nereden alınır?

Doğum yapan kişi ya da eşinin çalıştığı kurum ya da kuruluşta anne ya da baba fark etmeksizin başvuru yapabilmek mümkündür. Ödemeler annenin adına yatırılır ancak baba da başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Doğum yardımı direkt olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilir. Dileyen kişiler internetten e-Devlet üzerinden doğum yardımı başvurusu gerçekleştirebilir. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışan personeller çalıştığı kuruma başvurur. Yurt dışında yaşayanların başvuruları ise büyükelçilik ve konsolosluk tarafından alınır. Yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye'ye gelmeleri durumunda herhangi bir müdürlüğe ya da merkeze başvurabilir.

SGK doğum parası, annenin aldığı günlük brüt ücret üzerinden hesaplanarak anneye ödenir. 2022 yılının temmuz ayında yapılan resmî açıklamalara istinaden doğum parası 13.689TL olarak belirlenmiştir. SGK üzerinden yapılan doğum yardımı "Analık Hâlinde Geçiçi İş Göremezlik Ödeneği" adı altında yapılır. SGK doğum parası imkânından faydalanabilmek için annenin SGK’ya bağlı olarak hizmet veriyor olması ve şartları sağlıyor olması gerekir. SGK’ya yapılan doğum yardımı başvurularını takip edebilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ya da e-Devlet'te bulunan Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama menüsünden sorgulama yapılabilir.

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Doğum parası nereye yatar?

Doğum yardımı ödemeleri başvuru sonrasında doğan çocuğun Doğum Yardım Sistemi’ne giriş işleminin tamamlanmasının ardından bir ay içinde yapılır. Ödeme yapılan kişiler, başvuruları onaylandığı zaman kendilerine verilen şifreler ile PTT ATM’lerinden doğum yardımı ödemelerini alabilirler. Başvuru yapan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ya da sahip oldukları Mavi Kart numaraları üzerinden PTT'ye ödemeler gerçekleşir. Yapılan ödemeler en fazla bir yıl içinde çekilmelidir. Aksi takdirde ödeme otomatik olarak ödeme yapılan tarafa iade edilir.

Başvuru yapan ve başvurusu onaylanan hak sahiplerine yapılan ödemelerin bilgisi kişilerin ibraz ettiği cep telefonu numaralarına kısa mesaj olarak bildirilir. Yapılan başvurunun takibini e-Devlet üzerinden yapabilmek mümkündür. PTT doğum parası sorgulama işlemi için e-Devlet uygulamasına kimlik numarası ve kişiye özel şifre girilerek başvurunun durumu takip edilebilir. Doğum parası ile ilgili olan Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama başlıklı menüde yapılan başvurunun hangi aşamada olduğu görülebilir.

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