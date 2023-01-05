Çoklu doğum yardımı nedir? Çoklu doğum yardımı nasıl alınır, kimlere verilir?

Türkiye’de nüfus hareketliliğinin sağlanması ve korunması amacı ile Anayasa’da bulunan sosyal devlet ilkesi dâhilinde çoklu doğum yapan kişilere doğan çocukların beslenme ve özel bakım ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile fon kaynaklarının finanse ettiği bir yardım programı etkinleştirilmiştir. Çoklu doğum yardımı adı verilen bu program dâhilinde muhtaç ailelerin 0-24 ay arası olan çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

Çoklu doğum yardımı nedir?

Çoğu doğum yardımı, çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların olduğu ve muhtaç olarak tespit edilen hanelerdeki 0-24 ay arası çocuklarının ihtiyaçları için geliştirimiş bir yardımdır. Çoklu doğum yardımı şartları yerine getirildiğinde ve istenen resmî belgeler ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırıldığında ailelerin çoklu doğum yardımından yararlanma hakları doğar. Bu hak doğrultusunda kendilerine yapılan ödemeler PTT aracılığı ile kişiler tarafından teslim edilebilir. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Başvurular ikamet edilen il ya da ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmalıdır.

Çoklu doğum yardımı nasıl alınır?

Aileler çoklu doğum yardımı programına başvurmak istedikleri zaman ikamet ettikleri bölgedeki vakıflara bizzat müracaat etmelidir. Başvuru işlemi sırasında kimlik, pasaport ya da ehliyet belgeleri dışında başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti’nin değerlendirdiği ve onayladığı başvuru sahipleri çocuk başına 400 TL ödeme alır. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmî sitesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda ödemeler iki ayda bir olacak şekilde yapılır. Süresi ise yirmi dört ay olarak belirlenmiştir. Çoklu doğum yardımı başvuru şartları:

Çocukların Türk vatandaşı olması

Ev içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünün altında olması ve bunun tespit edilmiş olması

Müracaat eden kişinin ailesinde canlı doğumla sonuçlanan, 0-24 ay yaş aralığında ve hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ya da daha fazla çocuğunun olması

Sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerinin yapılmış olması

Çoklu doğum yardımı kimlere verilir?

Çoklu doğum yardımı başvuru şartları gereğince çoklu doğum yardımı ödemelerinin yapılması için öncelikle başvuru sahibinin Türk vatandaşı olma zorunluluğu vardır. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının muhtaç olarak tespit ettiği ve çoklu doğum durumu bulunan tüm Türk vatandaşı aileler bu yardımdan yararlanabilir. Ailede sosyal güvencesi olan herhangi birinin varlığı çoklu doğum yardımı alabilmek için bir engel olarak kabul edilmez. Aynı şekilde "Şartlı Sağlık Yardımı"ndan yararlanan kişiler de aynı anda çoklu doğum programına dâhil edilebilirler.



