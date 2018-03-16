Doğum sonrası deformasyonlar: Diastasis recti

Karnımızın her iki yanında, yukarıdan aşağıya doğru uzanan kaslar "Rectus abdominis" olarak adlandırılır. İki taraflı olarak uzanan bu kasları bir arada tutan yapıya ise "Linea alba" denir. Gebelik sırasında (veya aşırı kilo alımı ile) karnın büyümesi ile bu bölge genişler ve çoğu gebede yapısal ve genetik faktörlerin de etkisiyle rektus abdominisin iki parçası birbirinden ayrılır. Gebelik sonrasında bazı kadınlarda karın bölgesi küçülse dahi bu iki parça kendiliğinden bir araya gelemez. Rectus abdominis kasları arasındaki mesafe; (göbek deliği hizasında) bazı çalışmalara göre 2,7 cm'yi, bazı çalışmalara göre ise 2 cm'yi geçtiğinde anormal olarak kabul edilir ve "Diastasis Recti" olarak adlandırılır. Gizlenen sarkmalar Özellikle karın kasları kasıldığında belirginleşen göbek deliğinin altında üstünde bir çukur hat şeklinde izlenen diastasis rectiye eşlik eden bir fıtıklaşma olursa, bu çukurdan nefes alıp verme sırasında bir taşma görüntüsü gözlenir. Birçok kadın bu görüntüden dolayı karnını gizleme ihtiyacı duyar.

Nedeni nedir? Bu durumun en önemli nedeni ise; gebelikte karın kaslarının aşırı gerilmesi ve fazla kilo alımıdır. Çoğul gebelik, aşırı kilo alımı, genetik olarak zayıf kas yapısı, hamilelik sırasında ve öncesinde hiç spor egzersizi yapmamış olmak bu durumun ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörlerdir.

Bu kaslar arasındaki ayrılma genellikle hamileliğin ikinci döneminde başlar ve üçüncü dönemde neredeyse bütün hamilelerde görülür. Yapılan çalışmalar her iki rectus kası arasındaki mesafenin gebeliğin 14. haftasından itibaren artmaya başladığını ve doğuma kadar da artmaya devam ettiğini göstermektedir. Normale dönme sürecinin ise doğum sonrası 1. günde başladığı ve doğum sonrası 8. haftaya kadar devam ettiği belirlenmiştir. Bu süreden sonra ise iyileşme artık pek mümkün olmamaktadır. Ne zaman ortaya çıkar? Diastasis recti oldukça sıklıkla görülen bir durumdur. Gebeler, hamileliklerinin 3. döneminde yüzde 66-100 oranında bu durumla karşılaşırlar ve doğum sonrası %53 oranında da bu durum devam eder. Diastasis recti ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Çünkü karın ön duvar kasları; gövdenin ve kalça bölgesinin sabit tutularak desteklenmesinde, soluk alıp vermemizde ve pozisyonumuzu sağlamamızda görevlidir.

Eğer karın kaslarımız fonksiyonlarını düzgün olarak yerine getiremezse; ciddi kalça ve sırt ağrıları çekmemize, pozisyon ve duruş değişikliklerimizin olmasına ve omurgamızın daha kolay yaralanabilir hale gelmesine sebebiyet verebilirler.