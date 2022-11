Doğum sonrası gelişen meme eşitsizlikleri nasıl giderilir?

Meme asimetri düzeltme ameliyatında; hastaların talepleri, meme yapısı ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak memeler arasındaki asimetriyi düzeltmek için tek memeye veya her iki memeye küçültme, büyütme, yeniden yapılandırma veya yağ enjeksiyonu yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

MEME ASİMETRİSİ NASIL OLUŞUR?

Memelerin şekil, büyüklük ve yerleşim açısından farklı olması ve bir meme ucunun çapının diğeriyle aynı olmaması “meme asimetrisi” olarak tanımlanır. Hastalar tarafından “meme şekil bozukluğu” veya “meme orantısızlığı” olarak ifade edilen bu durumlar meme asimetrisidir. Memedeki boyut farklılıkları doğuştan veya gelişimsel olabilir.

Doğumsal meme anomalileri; bazı meme anomalileri (tüberoz meme gibi) yaş, doğum yapma veya hastalık gibi etkenler nedeniyle zamanla oluşmaz, doğuştan gelir. Doğuştan meme asimetrilerinin plastik cerrahın önerdiği yaşta ilk fırsatta düzeltilmesi önerilir.

Meme asimetrisi yani memedeki boyut farklılıkları, meme gelişimi öncesi meme enfeksiyonları, ergenlik döneminde meme dokusuna ait duyu hücrelerinin farklılaşması, menopoz gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Hamilelikte memeler büyüdüğünde ve emzirme dönemi sonunda aynı oranda küçülmediğinde meme asimetrisi oluşabilir.

Aşırı kilo değişimlerinde her iki memede aynı oranda küçülme veya büyüme olmayabileceğinden asimetri sorunu ortaya çıkabilir.

İç veya dış nedenlerle bir veya iki memede yaşanan hastalıklar meme asimetrisine neden olabilir.

Yaşlanmaya bağlı olarak göğüslerinde hacim kaybı yaşayan kadınlarda asimetri sorunu ortaya çıkabilir.

Travma ve ameliyat memeler arasında şekil ve boyut farklılıklarına neden olabilir.

Meme kanserine yönelik cerrahi müdahaleler sonrasında meme asimetrisi oluşabilir.

MEME ASİMETRİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göğüsler farklı şekil ve büyüklüktedir.

Göğüslerden biri az gelişmiştir veya hiç gelişmemiştir.

Memelerden biri normal iken diğeri iri veya ikisi birden büyük ve sarkıktır.

Göğüs areolası (meme ucunun etrafındaki kahverengi renkli alan) boyut veya şekil olarak farklıdır.

Meme ucu seviyesi ile çap arasında fark bulunmaktadır.

Göğüsler arasındaki şekil ve büyüklük farkı barizdir.

MEME ASİMETRİSİ HANGİ PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇAR?

Kadınlarda özellikle özgüven eksikliği, karşı cinsten psikolojik uzaklaşma, hayatı ve sosyal hayatı etkileyen önemli rahatsızlıklara neden olabiliyor. Asimetri sorunlarını sıralayacak olursak;

Özgüvenini kaybeden kişi sosyal ortamlardan uzaklaşır.

Evlenmeden önce veya partneriyle olan yakınlık sırasında karşı cinsle yakınlaşmak istemez.

Kıyafet seçerken sürekli göğüslerini kamufle etme çabası nedeniyle istediği kıyafetleri giyememe gibi sorunlar yaşar.

İç giyimde farklı göğüs ölçülerinden dolayı fiziksel ve psikolojik sorunlar oluşturur.

Özellikle ergenlik döneminde belirginleşen meme orantısızlığının yarattığı psikolojik travma, kişinin tüm hayatını olumsuz etkiler.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Meme asimetrisi tanısı estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrah tarafından yapılan muayene ve ölçüler sonrasında konur. Memeler arasındaki orantısızlık ve şekil bozukluğunun derecesine göre gerekli tedavi yöntemi belirlenir ve hasta ile paylaşılır.

MEME ASİMETRİSİ AMELİYATI ÖNCESİ NASIL BİR HAZIRLIK YAPILIR?

Birinci aşama hastanın muayene edildiği ve beklentilerinin dinlendiği aşamadır. Muayene sonrasında meme asimetri derecesi belirlenir ve hasta ile paylaşılır. Meme şekli, meme derisinin durumu, meme ucunun konumu ve hastanın yaşı ameliyatı etkileyen faktörlerdir. Asimetrinin derecesine göre ameliyatta kullanılacak yönteme karar verilir. En uygun cerrahi tekniğe karar verilir. Ameliyat öncesi 40 yaş altı hastalardan meme ultrasonu, 40 yaş üstü hastalardan ise meme mamografisi istenir.

Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı en az bir hafta önceden kesilmelidir. Sigara ve alkol tüketimi de en az 1-2 hafta öncesinden kesilmeli ve ameliyat sonrası iyileşme döneminde kullanılmamalıdır.

AMELİYAT NASIL YAPILIR?

Meme asimetrisi sorunları meme estetiği ameliyatı ile tedavi edilir. Uygulanacak tekniğe göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, ameliyathane ortamında ortalama 30 dakika ile 2,5 saat arasında tamamlanır.

Her iki meme de küçük ama şekil olarak farklı ise; memeler arasındaki asimetriyi gidermek için farklı boyutlarda implantlar (meme-protez) veya yağ enjeksiyonu yöntemleri ile düzeltilir. Bir meme normal, diğeri küçük ise küçük memeye meme implantı veya yağ enjeksiyonu yapılır. Bir meme normal diğeri çok büyük ise meme küçültme ameliyatı ile meme asimetrisi sorunu giderilir. Meme ucu asimetrisi varsa her iki meme ucunun aynı pozisyonda olması için meme başı estetiği yapılır. Erkeklerde görülen jinekomasti ameliyatında liposuction veya meme küçültme ile her iki meme de aynı boyuta getirilir.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ NASILDIR?

Asimetri hastasının iyileşme süreci uygulanan estetik cerrahi yöntem ve tekniğine göre değişmektedir. Sadece yağ enjeksiyonu ile meme asimetrisi ameliyatı sonrasında hasta 1-2 gün içerisinde günlük aktivitelerine dönerken meme büyütme, küçültme, rekonstrüksiyon veya meme başı estetiğinde hastanın günlük aktivitelerine dönmesi 3-5 gün sürmektedir.

Meme küçültme ve büyütme yöntemleri ile yapılan asimetri düzeltme işlemlerinden sonra hastalar ilk birkaç gün ağrı hissedebilirler. Cerrahınızın reçete ettiği ağrı kesiciler ile bu süre en az ağrı ile tamamlanır.

Meme ameliyatı sonrası ödemin hızlı bir şekilde düzelmesi ve hastaların postoperatif dönemde rahat etmesi için 6 – 8 hafta cerrahi – sporcu sütyeni kullanılır. Plastik ve estetik cerrahının tavsiyeleri doğrultusunda hasta birkaç hafta ağır spor ve aktivitelerden uzak durur. Ameliyattan 1-2 gün sonra duş alınabilir.

Asimetri sorununun tedavisinde uygulanan estetik cerrahi sonrası hastanın sigara ve alkol kullanması durumunda iyileşme sürecini hızlandırmak için bir süre ara vermesi önerilir.