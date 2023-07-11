Doğuma az kala olay pozlar! Rihanna tangasıyla poz verdi

İkinci çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine sosyal medyayı salladı. İkinci çocuğuna hamile olduğunu bu yıl şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda duyuran Rihanna hamile stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Rihanna albüm çıkarmasa da markası için sık sık yeni koleksiyonlara imza atıyor. Rihanna, yeni Savage X Fenty serisini tanıtmak için Instagram fotoğraflarında renkli iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Grammy ödüllü oyuncu, çeşitli kumaşlarla dolu rafları olan bir depoda modellik yaptı.



Marka için hem sütyen hem de tanga içeren yeni Sheer X koleksiyonunu kendisi tanıtan şarkıcı sosyal medyayı salladı.



