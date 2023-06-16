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Doğumdan sonra karnında yaşadığı değişimleri cesurca gösteriyor! "Utanmıyorum"

16.06.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelikte ve doğumdan sonra kadınların vücudunda birçok değişim yaşanabiliyor. Bu değişimler cilt tipi, genetik, hamilelik sırasında yaşanan durumlar ve bebekle ilgili olabiliyor. Doğumdan sonra karnında gerçekleşen sarkmaları paylaşan bir kadın sosyal medyadan aldığı yorumları paylaştı.

Doğumdan sonra karnında yaşadığı değişimleri cesurca gösteriyor! "Utanmıyorum"

Hamilelik birçok kadında çatlaklar, gevşek ciltler ve çok daha fazlasını bırakabiliyor. Nisha L, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda doğumdan sonra karnında gerçekleşen değişimleri göstererek vücudundan memnun olmayan kişilere karşı destek oluyor. Nisha, karnını gören insanların ona sürekli "Neden karın germe yapmıyorsun?" diye sorduğunu söylüyor.

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Nisha, karnı hakkında aldığı kötü yorumlara karşı "Göbeğim ne kadar sarkık olursa olsun, beni ikna edemiyorsun. Tıbben gerekli olmadıkça. Çocuklarım hep karnımla oynuyor" dedi.

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Nisha, diğer anneleri doğum sonrası da vücutlarının güzel olduğu konusunda teşvik etmeye odaklandı. Nisha, doğum sonrası değişim yaşayan kadınlara şu tavsiyede bulundu: "Kendine zaman tanı, bebeklik sonrası vücudunu kucaklamayı öğrenebilirsin."

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Bu görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları asla çocuk doğurmayacağını belirtirken bazıları hamilelikte böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Nisha'ya destek olan kişiler ise bu cesareti için genç kadını kutladı.

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