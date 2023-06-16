Doğumdan sonra karnında yaşadığı değişimleri cesurca gösteriyor! "Utanmıyorum"

Hamilelik birçok kadında çatlaklar, gevşek ciltler ve çok daha fazlasını bırakabiliyor. Nisha L, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda doğumdan sonra karnında gerçekleşen değişimleri göstererek vücudundan memnun olmayan kişilere karşı destek oluyor. Nisha, karnını gören insanların ona sürekli "Neden karın germe yapmıyorsun?" diye sorduğunu söylüyor.

Nisha, karnı hakkında aldığı kötü yorumlara karşı "Göbeğim ne kadar sarkık olursa olsun, beni ikna edemiyorsun. Tıbben gerekli olmadıkça. Çocuklarım hep karnımla oynuyor" dedi.

Nisha, diğer anneleri doğum sonrası da vücutlarının güzel olduğu konusunda teşvik etmeye odaklandı. Nisha, doğum sonrası değişim yaşayan kadınlara şu tavsiyede bulundu: "Kendine zaman tanı, bebeklik sonrası vücudunu kucaklamayı öğrenebilirsin."

Bu görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları asla çocuk doğurmayacağını belirtirken bazıları hamilelikte böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Nisha'ya destek olan kişiler ise bu cesareti için genç kadını kutladı.





