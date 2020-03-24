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Doktor 'ateşim var' dedi, Trump kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Washington'da yer alan Beyaz Saray'da koronavirüs ile mücadele için düzenlediği günlük toplantının ardından, Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'ndeki yetkililerle beraber basının sorularını yanıtladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, koronavirüsün önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek" dedi.

DOKTOR 'ATEŞİM VAR DEDİ' TRUMP KAÇTI

Öte yandan Trump'ın, Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim" ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.

Birx'ün, "Test yaptırdım ve sonuç negatif" açıklamasının ardından, Trump Birx'e teşekkür ederek tekrar yanına geldi.

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