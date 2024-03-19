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Doktor bu sebzeyi her gün yiyin diyor! Kanser ve kalp hastalığı riskini azaltıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2024 07:44
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Bir doktor neden düzenli olarak soğan yediğini ve sağlığa olan faydalarını anlatıyor. Yediklerimiz genel sağlığımız üzerinde büyük bir rol oynar. Belirli bir diyete bağlı kalmak, bazı hastalıkların riskinizi artırabilir veya azaltabilir. Sağlığı koruma açısından çok çeşitli faydalar sağlayabilecek spesifik gıdalar bile var. Bir doktor, çoğu mutfakta bulunan yaygın bir kök sebzeye övgüler yağdırmak için sosyal medya platformu TikTok'u kullandı.

Doktor bu sebzeyi her gün yiyin diyor! Kanser ve kalp hastalığı riskini azaltıyor

Osteopati doktoru Doktor Poonam Desai, antiinflamatuar ve kanser önleyici özellikleri nedeniyle soğanı "düzenli olarak" yediğini açıkladı. Katmanlı sebze, quercetin adı verilen bitkilerde bulunan ve çalışmaların daha düşük kanser ve kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğu bir tür flavonoid ile doludur.

"DÜZENLİ OLARAK YİYORUM

Express'in aktardığı habere göre, takipçilerine konuşan Dr Desai şunları söyledi: "Ben doktorum ve düzenli olarak soğan yerim. Ama onları nasıl yediğiniz ve hangi soğanı yediğiniz aslında önemli. Soğan, güçlü antioksidan ve antiinflamatuar faydalar sağlayan kersetin adı verilen bir madde içerir."

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Araştırmalar, kersetin içindeki antioksidanların serbest radikaller adı verilen zararlı kimyasalları vücudumuzdan uzaklaştırabileceğini göstermiştir. Bunlar hücre zarlarına zarar verebilir, DNA'yı bozabilir ve hücreleri öldürebilir. Ayrıca şişliği azaltmaya, kanser hücrelerini öldürmeye, kan şekerini kontrol etmeye ve kalp hastalığını durdurmaya yardımcı olabilir.

soğan

Frontiers in Immunology dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir çalışma, quercetin'in akciğer, kan ve prostat kanserine karşı koruma sağlayabildiğini ortaya çıkardı. Çalışmada "Antiinflamatuar ve kemopreventif etkiler gösterdiği" belirtildi. Ayrıca quercetin, mutant p53 proteinlerinin aşağı regülasyonu dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar yoluyla kanserin ilerlemesini iyileştirebilir. Bunun kanser karşıtı bir bileşik olduğu kavramı klinik öncesi çalışmalarla desteklenmektedir.

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Frontiers in Cardiovasküler Medicine'den bir diğeri, quercetin'in kalp üzerindeki faydalarını ayrıntılı olarak anlattı.

Açıklamada şöyle denildi: "Quercetin, antioksidan, kalp fonksiyonunu iyileştirme, kalp yetmezliğini önleme gibi kardiyovasküler hastalıklarda belirgin bir tıbbi değere sahiptir ve kan basıncını düzenliyor.”

kalp sağlığı

Dr Desai'ye göre soğanın sağlığa olan faydaları, yediğiniz türe ve onu nasıl yediğinize bağlıdır.

“Ama soğanların rengi önemli” dedi. “Kırmızı soğan, beyaz veya sarıya göre daha fazla quercetin içeriyor, bu yüzden kırmızı soğan yemeyi tercih ediyorum. İkincisi, soğanı pişirirseniz soğandaki quercetin seviyesi azalır. Bu yüzden soğanlarımı çiğ yemeyi tercih ediyorum, böylece sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarabiliyorum. Şimdi üçüncüsü, soğanın kuru, pul pul tabakasını soyduğumda, dış katmanlar iç katmanlardan daha fazla quercetin içeriyor. Öyleyse bir dahaki sefere soğan seçeceğiniz zaman, kırmızı soğanı seçin, çiğ yemeyi deneyin ve dış katmanlarını yemeyi deneyin. Quercetin içeren diğer gıdalar arasında turunçgiller, elma, maydanoz, adaçayı ve çay bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
soğan kanser kalp hastalıkları
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