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Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

13.10.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen olayda taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı. Yayalardan doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet şoförü olay yerinden kaçtı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yapan Yücebaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş'ı olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde Anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi. Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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trafik kazası İstanbul Ataşehir
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