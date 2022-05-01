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  4. Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

01.05.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde yaşanan dehşet verici olayda Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin kendi gibi doktor olan eşi Meryem Seçkin'e önce kurşun yağdırdı. Ardından tabancısıyla kendi kafasına sıkarak intihar eden doktor olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Meryem Seçkin'in sağlık durumun iyiye gittiği belirtildi.

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Gaziantep’te bir doktor tartıştığı eşini silahla ayağından yaraladıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesinde Kilis yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını çıkaran İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, kafasına sıkarak intihar etti.

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EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Meryem Seçkin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken bağ evine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İzzet Seçkin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağından yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Seçkin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Meryem Seçkin’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep
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