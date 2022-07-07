Doktor Ekrem Karakaya görevi başında katledildi! Olayın yaşandığı klinik kapısına bu yazı yazıldı

Konya'da dün sinir krizi geçiren ve başka bir hastanede görevli Hacı Mehmet Akçay'ın silahlı saldırısı sonucunda kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya hayatını kaybetti. Türkiye'yi şoke eden olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

KARAKAYA'YI ÖLDÜRDÜ SONRA DA İNTİHAR ETTİ

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

ACİL SERVİSLER DIŞINDA HİZMET VERİLMİYOR

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

KAPIYA BU YAZI ASILDI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

SALDIRGAN DEFNEDİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi'nde mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

