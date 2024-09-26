Doktor öyle bir konuştu ki... 'Atom Serum'un yan etkileri neler?

Mevsim geçişleriyle hastalıklar da arttı. Hastanelerde kuyruklar oluştu. Acil servise başvuran hastalar en çok "vitamin eklenmiş serum" talebiyle doktora gidiyor. Solunum yolu enfeksiyonlarının genelde 3-10 gün arasında iyileşme gösteriyor. Yani serumun hastalığı iyileştirme konusunda herhangi bir faydası yok. Ancak hastalar bu serumu talep etmekte devam ediyor.

Dijital İçerik Üreticisi Hilal Çetak; Tiktok'taki "hilalcetak" hesabından yayınladığı videoda, vitaminli serumlara değindi. 'Atom serum' ya da 'sarı serum' olarak bilinen serum, saf tuzlu su ve içine katılan 4-5 ayrı ilaçtan oluşuyor. Sarı rengini ise içine eklenilen B vitamininden alıyor. Serumun içine eklenilen vitaminlerin sadece kısa süreli etkisi olduğunu vurgulayan doktor, aynı zamanda ağız yoluyla alınan vitaminlerle aynı etkide olduğunu dile getirdi.

ÖLDÜRME POTANSİYELİ BİLE VAR!

Doktor, bu seruma vücudumunuzun yüksek alerjik reaksiyon gösterebileceğini vurguladı. Vitaminlerin damardan uygulanmasının çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski de bulunuyor. Acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısı oldukça fazla. Özellikle doktorun vurguladığı gibi kırsal alanda alerjik reaksiyon gösteren birine müdahale etmek oldukça zor. Sonuçları ölüme kadar bile gidebilir.