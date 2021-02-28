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Doktor rolünde sahte Covid-19 testi yapmışlar! Liderleri fenomen çıktı

28.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Doktor rolünde sahte Covid-19 testi yapmışlar! Liderleri fenomen çıktı

İstanbul'da sahte Covid-19 raporu düzenlediği iddia edilen 12 şüpheli yakayı ele verdi. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü tutuklandı. Planı uygulamaya koyan örgüt liderinin dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğunu tespit etti.

ÖNLÜK GİYİP DOKTOR ROLÜ YAPTI

Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T'nin ise beyaz önlük giyip, doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansıdı.

WEB SİTESİ KURMUŞLAR

Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı belirlendi.

RAPOR İÇİN 300 DOLAR ALDI!

Şüphelilerin rapor için 150 ile 300 dolar arasında para aldıkları belirlendi.

Polis, İstanbul'da 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen N.M'nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte Kovid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İstanbul

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