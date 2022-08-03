Doktora 'dana dili'yle tehdit olayında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Limonata göndermemin sebebi...

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un aldığı tehditler tüyler ürpetti ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Dana dili' ve 'limonata' detaylarının kan dondurduğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Şenol'u ölümle tehdit iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın ifadesi ortaya çıkarken ifadesindeki limonatayla ilgili sözleri şoke etti. Öte yandan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İşte doktora dana diliyle tehdit olayının tüm detayları ve yaşanan yeni gelişmeler...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y. savcılık ifadesinde, Kovid-19 pandemisi döneminde Şenol ile sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını ileri sürdü.

"LİMONATA GÖNDERMEMİN SEBEBİ..."

Şenol'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa Y, şu beyanda bulundu:

"Olay günü kliniğinin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi, hemoroit rahatsızlığıma yönelik kendisine muayene olmak istememdi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi yitirmiş olmam söz konusunu değildir. Kendisinden davacıyım, suçlamayı kabul etmiyorum."

'DANA DİLİ' İDDİALARINA KARŞI KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Şenol'un kliniğinin bulunduğu binaya "dana dili" bırakmadığını savunan Mustafa Y, "Kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayaldir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Y. "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından haftada 2 kez karakola giderek imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın talebi üzerine, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Mustafa Y. hakkında güvenlik tedbiri uygulandığı, tedbir kararının aile mahkemesi tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliye bildirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz'da Esat Şehit Fahri Demir Polis Merkezi'ne giderek Mustafa Y'nin ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine "dana dili" bırakarak sosyal medya üzerinden kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PROF. DR. ŞENOL, ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin önüne dana dili bırakarak kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği Mustafa Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Şenol, şüphelinin tutuklanması gerektiğini ifade ederek, "Mutlaka tutuklanması lazım. Çünkü bir seri cinayet işleyeceğini söylüyor ve bu cinayeti adım adım tarif ediyor. Gerçekleştirmek üzere buraya geliyor. Geldiğinde ise tek eksik benim. Beni bulamadığı için cinayet işlenemiyor. Ayrıca bu cinayetleri devam ettireceğini söylüyor ve hekimin yani benim iş yerime geliyor. Kadına şiddet var. Sosyal medyada adım adım suça teşvik var. Sahte diploma var. Bu kişiyle ilgili bana ‘tutuklanmaması için bir neden göster’ deseniz gösteremem ve ayrıca bu kişinin ne kadar önemli tehdit olduğu bilindiği için de bana koruma veriliyor. Demek ki tehdit. Demek ki çok ciddi bir tehdit. Bir vatandaş olarak düşündüklerimi söyleyip insanları umutsuzlaştırmak istemem. Hukuka güvenmek zorundayım. Bu iş bir yerde hukukla buluşmak zorunda. Neden? Çünkü bu sadece Esin Şenol meselesi değil. Bu, bu ülkede pandemi döneminde pandemiyle ilgili gerçeklerin saptırılmasının peşine düşmüş muhalif bir bilim insanı meselesi de değil. Bu eğer benim başıma bir şey gelirse Türkiye’nin altından kalkamayacağı bir mesele demek. Onun için bu mutlaka hukukla buluşacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Şenol, şikayeti üzerine polisin titiz bir çalışma yaptığını, tüm kameraların tarandığını, şüphelinin elindeki torba, dana dili, limonata alışverişi yapmasının tespit edildiğini söyledi. Şenol, şüphelinin sahte diplomasıyla kanser tedavileri yaptığını ileri sürerek, "Niye ben ve niye benden sonra başka bilim insanları? Biz çok ağır pandeminin içinden geçiyoruz ve pandemik süreç iyi yönetilmediği için insanlar ölüyor, bulaşıcı hastalıklar peşi sıra gelmeye başlıyor. Ben bunları da söylüyorum. Ben sadece aşıyı söylemiyorum. Yani bunu bir aşı karşıtlığı meselesine indirgememek lazım" dedi. (AA/DHA)

