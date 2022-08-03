HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktora 'dana dili'yle tehdit olayında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Limonata göndermemin sebebi...

Doktora 'dana dili'yle tehdit olayında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Limonata göndermemin sebebi...

03.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a dana dili gönderilmesi ve ölümle tehdit iddiaları sosyal medyayı karıştırmıştı. Şenol olayla ilgili “Binanın altında bulunan kafe görevlileri bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak “Esin hoca böyle şeyleri sevmez” dediğini iletti” demişti. Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Mustafa Y’nin ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Y. Şenol’a limonata göndermesinin sebebini bu sözlerle açıkladı.

Doktora 'dana dili'yle tehdit olayında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Limonata göndermemin sebebi...

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un aldığı tehditler tüyler ürpetti ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Dana dili' ve 'limonata' detaylarının kan dondurduğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Şenol'u ölümle tehdit iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın ifadesi ortaya çıkarken ifadesindeki limonatayla ilgili sözleri şoke etti. Öte yandan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İşte doktora dana diliyle tehdit olayının tüm detayları ve yaşanan yeni gelişmeler...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y. savcılık ifadesinde, Kovid-19 pandemisi döneminde Şenol ile sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını ileri sürdü.

ee

"LİMONATA GÖNDERMEMİN SEBEBİ..."

Şenol'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa Y, şu beyanda bulundu:

"Olay günü kliniğinin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi, hemoroit rahatsızlığıma yönelik kendisine muayene olmak istememdi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi yitirmiş olmam söz konusunu değildir. Kendisinden davacıyım, suçlamayı kabul etmiyorum."

profesor-esin-davutoglu-senol-dana-diliyle-tehdit-edildim_1167_dhaphoto2

'DANA DİLİ' İDDİALARINA KARŞI KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Şenol'un kliniğinin bulunduğu binaya "dana dili" bırakmadığını savunan Mustafa Y, "Kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayaldir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Y. "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından haftada 2 kez karakola giderek imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın talebi üzerine, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Mustafa Y. hakkında güvenlik tedbiri uygulandığı, tedbir kararının aile mahkemesi tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliye bildirildiği öğrenildi.

profesor-esin-davutoglu-senol-dana-diliyle-tehdit-edildim_1167_dhaphoto3

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz'da Esat Şehit Fahri Demir Polis Merkezi'ne giderek Mustafa Y'nin ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine "dana dili" bırakarak sosyal medya üzerinden kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dana diliyle doktora tehdit! Prof. Dr. Şenol'un ofisine gelip fotoğraf paylaştı: Av başladıDana diliyle doktora tehdit! Prof. Dr. Şenol'un ofisine gelip fotoğraf paylaştı: Av başladı

PROF. DR. ŞENOL, ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin önüne dana dili bırakarak kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği Mustafa Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Şenol, şüphelinin tutuklanması gerektiğini ifade ederek, "Mutlaka tutuklanması lazım. Çünkü bir seri cinayet işleyeceğini söylüyor ve bu cinayeti adım adım tarif ediyor. Gerçekleştirmek üzere buraya geliyor. Geldiğinde ise tek eksik benim. Beni bulamadığı için cinayet işlenemiyor. Ayrıca bu cinayetleri devam ettireceğini söylüyor ve hekimin yani benim iş yerime geliyor. Kadına şiddet var. Sosyal medyada adım adım suça teşvik var. Sahte diploma var. Bu kişiyle ilgili bana ‘tutuklanmaması için bir neden göster’ deseniz gösteremem ve ayrıca bu kişinin ne kadar önemli tehdit olduğu bilindiği için de bana koruma veriliyor. Demek ki tehdit. Demek ki çok ciddi bir tehdit. Bir vatandaş olarak düşündüklerimi söyleyip insanları umutsuzlaştırmak istemem. Hukuka güvenmek zorundayım. Bu iş bir yerde hukukla buluşmak zorunda. Neden? Çünkü bu sadece Esin Şenol meselesi değil. Bu, bu ülkede pandemi döneminde pandemiyle ilgili gerçeklerin saptırılmasının peşine düşmüş muhalif bir bilim insanı meselesi de değil. Bu eğer benim başıma bir şey gelirse Türkiye’nin altından kalkamayacağı bir mesele demek. Onun için bu mutlaka hukukla buluşacak" diye konuştu.

c18948769bbc3b12eda3b3adf4df969a

Prof. Dr. Şenol, şikayeti üzerine polisin titiz bir çalışma yaptığını, tüm kameraların tarandığını, şüphelinin elindeki torba, dana dili, limonata alışverişi yapmasının tespit edildiğini söyledi. Şenol, şüphelinin sahte diplomasıyla kanser tedavileri yaptığını ileri sürerek, "Niye ben ve niye benden sonra başka bilim insanları? Biz çok ağır pandeminin içinden geçiyoruz ve pandemik süreç iyi yönetilmediği için insanlar ölüyor, bulaşıcı hastalıklar peşi sıra gelmeye başlıyor. Ben bunları da söylüyorum. Ben sadece aşıyı söylemiyorum. Yani bunu bir aşı karşıtlığı meselesine indirgememek lazım" dedi. (AA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin yeni videosu ortaya çıktı: Sana çekme demedim lan!Kendini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin yeni videosu ortaya çıktı: Sana çekme demedim lan!
Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indiPelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Ankara Eskişehir esin davutoğlu şenol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor

KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.