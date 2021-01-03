HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktordan ibretlik istek! Maske için tartıştığı hasta, maske kontrolü yapacak

Doktordan ibretlik istek! Maske için tartıştığı hasta, maske kontrolü yapacak

03.01.2021 20:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doktordan ibretlik istek! Maske için tartıştığı hasta, maske kontrolü yapacak

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisini maske takma konusunda uyardığı gerekçesiyle tehdit ettiği doktorla, bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmak şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Aile Sağlığı Merkezine giden T.C, maske takmadığı gerekçesiyle merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli tarafından uyarıldı.

Uyarıda bulunduğu kişi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Tiyekli, hastadan şikayetçi oldu.

3 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı3 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Şikayet dosyası da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor Tiyekli, T.C'nin bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden T.C, 28-31 Aralık tarihleri arasında başka bir aile sağlığı merkezinde, gelen hastaların nizami maske kullanıp kullanmadıklarını kontrol etti ve maske takmayanları uyardı.

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı da olan Tiyekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske kullanımının salgın süresince önemine işaret ederek, "Tatsız bir anı yaşadığımız hastamız, böylelikle hem maske takmanın önemini anladı hem de sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında çalıştığını daha net görme imkanı sağladı." dedi.

Sağlıkta şiddetin kanayan bir yara olduğunu aktaran Tiyekli, "Şiddet sadece fiziksel olarak yaşanmıyor. Bazen sözlü olarak da gerçekleşebiliyor. Biz aramızdaki konuyu arabulucu aracılığıyla çözdük. Hem de herkes alması gereken dersi bu olaydan almış oldu." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
İşte sıralı tam liste!İşte sıralı tam liste!

En Çok Okunan Haberler

Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: Yaralılar var

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: Yaralılar var

Yeşilırmak'ta sular çekildi

Yeşilırmak'ta sular çekildi

3 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı

Elazığ’da peş peşe iki deprem! Şehir tedirgin

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı

Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.