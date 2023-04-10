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Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaştı kaldı

10.04.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Doktor'da hayat verdiği Zenan karakteri ile hafızalarımıza kazınan Melike Güner'in son halini görenler inanamıyor. Ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisiyle ekrana geri döndü. Güner, dizide Çiçek karakterine hayat veriyor.

Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaştı kaldı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Melike Güner'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor.

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Uzun zamandır bir projede yer almayan Melike Güner şimdilerde başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinde Çiçek karakterini canlandırıyor.

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Ekmek Teknesi ve Gülbeyaz gibi unutulmaz dizilerde de rol alan Güner, dizide Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan Çiçek’e hayat veriyor.

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Evli ve iki çocuk annesi olan Melike Güner, Çiçek karakteri için dizide tesettüre girdi. Ünlü oyuncunun son haline sosyal medyada; 'Oyunculuğunuz harika', 'Her rolün hakkını veriyorsun', 'Zenan sana ne oldu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Melike Güner 2 Haziran 1979, İstanbul doğumludur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner’in ilk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli’dir.

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Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında “Medet” isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.

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