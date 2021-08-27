Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcı hakkında karar

Osmaniye Devlet Hastanesinde daha önceden farklı bir doktora muayene olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. 12 Nisan 2021 tarihinde yine aynı doktora muayene olmak için randevulu olarak hastaneye geldi. Ancak doktorun izinli olmasından dolayı Savcı Mehmet B., Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. İddiaya göre, kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen Doktor Kemal Gökhan Günel’i gözaltına aldırdı. Aynı gün şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Günel serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye cumhuriyet savcısının muayene talebini yerine getirmeyen doktorun gözaltına alındığı" yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak randevusu için dün hastaneye gittiğine yer verilen açıklamada Tekne, şunları kaydetmişti:

"Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

SAVCI HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Olay sonrası Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

KARAR VERİLDİ

Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Ardından Savcı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: İHA



