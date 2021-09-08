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  4. Doktorun ''asla çıplak uyumayın'' açıklamasını milyonlar izledi: Siz uyurken olabilir

Doktorun ''asla çıplak uyumayın'' açıklamasını milyonlar izledi: Siz uyurken olabilir

08.09.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletinde çalışan doktor Anthony Youn, ''Neden asla külotsuz uyumamalısınız'' başlık videosuyla 11 milyondan fazla görüntülenme aldı. ''Bilimsel bir çalışmaya göre, her gaz çıkarışınızda küçük bir miktar dışkı püskürtüldüğü kanıtlandı ve bu siz uyurken olabilir'' diyen Youn, iç çamaşırı kullanmanın bazı mikropları yok etmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Doktorun ''asla çıplak uyumayın'' açıklamasını milyonlar izledi: Siz uyurken olabilir

TikTok'ta yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Anthony Youn adındaki doktor, son yaptığı açıklamayla yine gündem oldu.

İÇ ÇAMAŞIRI MİKROPLARIN YAYILMASINI ÖNLÜYOR

''Ortalama bir insan günde 15 ila 25 kez gaz çıkarır ve bu siz uyurken olabilir" diyen Youn, ''asla külotsuz uyumayın çünkü iç çamaşırınız bazı mikropları yok etmeye yardımcı oluyor'' dedi.

@tonyyounmd

Why you should never sleep without underpants! ##learnontiktok ##tiktokpartner ##sleep ##shart ##fart

♬ Pumpkins - Clutch

''İÇ ÇAMAŞIRIMA KARIŞMA YOUN''

Doktorun açıklamaları üzerine yorum yapmadan duramayan kullanıcılardan biri ''Çarşaflardaki dışkı maddesi bu iğrenç bir düşünce. Teşekkürler iç çamaşırı'' derken bir diğeri, ''Seni seviyorum Dr. Youn, ama kendi yatağımdayken iç çamaşırım olması ya da olmaması benim işim. İç çamaşırıma karışma Youn'' dedi.

Başka bir kullanıcı ise, "Asla çıplak uyumam çünkü evde yangın çıkarsa dışarı çıplak koşmak zorunda kalırım" diye şaka yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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