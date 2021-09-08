Doktorun ''asla çıplak uyumayın'' açıklamasını milyonlar izledi: Siz uyurken olabilir

TikTok'ta yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Anthony Youn adındaki doktor, son yaptığı açıklamayla yine gündem oldu.

İÇ ÇAMAŞIRI MİKROPLARIN YAYILMASINI ÖNLÜYOR

''Ortalama bir insan günde 15 ila 25 kez gaz çıkarır ve bu siz uyurken olabilir" diyen Youn, ''asla külotsuz uyumayın çünkü iç çamaşırınız bazı mikropları yok etmeye yardımcı oluyor'' dedi.

''İÇ ÇAMAŞIRIMA KARIŞMA YOUN''

Doktorun açıklamaları üzerine yorum yapmadan duramayan kullanıcılardan biri ''Çarşaflardaki dışkı maddesi bu iğrenç bir düşünce. Teşekkürler iç çamaşırı'' derken bir diğeri, ''Seni seviyorum Dr. Youn, ama kendi yatağımdayken iç çamaşırım olması ya da olmaması benim işim. İç çamaşırıma karışma Youn'' dedi.

Başka bir kullanıcı ise, "Asla çıplak uyumam çünkü evde yangın çıkarsa dışarı çıplak koşmak zorunda kalırım" diye şaka yaptı.



