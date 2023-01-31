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Dolandırıcılardan 'kargo' ve 'pantolon' yöntemi! Mesajların sonu kesilmedi, icra davası ile tehdit ettiler

31.01.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Mustafa Fırat Yılmaz'ın başı, pantolon dolandırıcılarıyla derde girdi. Kendilerine hukuk bürosu süsü veren dolandırıcılar, hiç satın almadığı bir pantolonun kargo bedeli için her gün mesaj atıp para istemeye başladı. İcra davası tehdidinde bulunan dolandırıcıların mesajlarının sonu kesilmedi. Adresinin bu kişilerin eline geçtiğini söyleyen adam ise suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Dolandırıcılardan 'kargo' ve 'pantolon' yöntemi! Mesajların sonu kesilmedi, icra davası ile tehdit ettiler

Dolandırıcılar her gün yeni yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu defa hiç satın almadığı bir pantolonun iadesi için her gün mesaj alan bir kişinin başına türlü dertler açıldı.

"5700 LİRALIK İCRA MASRAFI..."

Mustafa Fırat Yılmaz'ın cep telefonuna "Taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşıldığından, gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra işleminin geçirileceği ihbar olunur" mesajları gelmeye başladı. Dayanamayıp numarayı arayan Yılmaz ise, icra tehdidiyle karşılaştı. Kendilerine hukuk bürosu süsü veren dolandırıcılar, icra takibi başlarsa avukat masrafları dahil 5700 lira para ödemek zorunda olduğunu söylediler.

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"BÖYLE BİR SİPARİŞİ HİÇ VERMEDİM"

Yaşadıklarını Show Haber'e anlatan Mustafa Fırat Yılmaz, "2020 yılında internet üzerinden bir pantolon satın aldığımı, ancak kargoyu teslim almadığımı söylediler. Kapıda ödemeli olan kargo ücretini ise benden tahsil etmek için 180 TL istediler. Ben hayatımda hiç böyle bir sipariş vermedim. Ödeme yapmadıkça da mesajlar sonlanmadı." dedi. Yılmaz kendisine mesaj atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kargo

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