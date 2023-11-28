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Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre edildi! Telefona gelen HGS mesajlarına dikkat: 'Vatandaş acaba diyerek şüphe duyuyor'

28.11.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu. Vatandaşları tuzaklarına düşürmek isteyen dolandırıcılar bu sefer de HGS dolandırıcılığına yöneldi. Borcu olmadığı halde vatandaşların telefonuna borçları olduğu yönünde mesaj gönderen dolandırıcılar, gönderdikleri linke tıklayanların bilgilerini çaldı.

Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre edildi! Telefona gelen HGS mesajlarına dikkat: 'Vatandaş acaba diyerek şüphe duyuyor'

Dolandırıcılar kopya internet sitesiyle yeni vurgun yöntemi olarak HGS aldatmacasına yöneldi. Antalya Alanya'da yaşayan Fikri Korkmaz isimli vatandaş, bazı ziyaretler için aracına bindi, şehir dışına çıktı. Bu ziyaretler sırasında otoyolları kullandı. Otomobilinde HGS vardı ama birkaç gün sonra telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Gelen mesajda HGS geçişi ihlali yapıldığı ve borç ödenmezse icra takibinin başlatılacağı yazıyordu. HGS kullandığı için şüphe duyan adam o mesajın peşine düştü. Posthaneye giden adam herhangi bir cezasının olmadığını öğrendi.

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"1280 TL BORCUM GÖRÜNÜYORDU"

Show Haber'in haberine göre Korkmaz şunları ifade etti:

"15 - 18 Kasım arasında iki ayrı değişik numaradan avukat Hakan Aydın, HGS borcumun bulunduğunu ve icra işlemi başlatılacağını belirten bir link attı. Osmangazi, İzmit, Gerede, Ankara arasında seyahat yaptım. Linki açtığımda Karayolları Borç Ödeme sayfası çıktı. 1280 TL borcum görünüyordu. HGS kullandığım için şüphe duydum. Bunun üzerine posthaneye gittim. Posthanede herhangi bir ihlalimin olmadığını öğrendim."

"BU TARZ MESAJLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Avukat İlayda Korkmaz Yüksel, "Vatandaş acaba plakam mı okunmadı veya geçişte bir sıkıntı mı oldu diye şüpheye düşüyor ve linke tıklıyor. Telefona 'HGS geçiş ihlaliniz bulunmaktadır. Dosya avukata gitmiştir. Linke tıklayın' diye bir mesaj geliyor. HGS kullanmayan bir vatandaşın, HGS aldıktan sonra başına böyle bir şeyin gelmesi enteresan. Bu tarz 'Borcunuz var' şeklinde gelen mesajlar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık HGS
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