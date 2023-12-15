Domatesi bu şekilde yiyorsanız dikkat! Tam bir zehre dönüşüyor

Domates, besleyici ve sağlıklı bir sebze olarak bilinirken, bazı durumlarda yanlış tüketim şekilleri sağlık risklerini artırabilir. Domatesi yanlış hazırlama veya saklama yöntemleriyle tüketmek, içeriğindeki asit seviyesinin artırarak bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Doğru tüketim yöntemlerini bilmek ve domatesi sağlıkla tüketmek önemlidir. İşte çoğu kişinin bilmediği, yanlış domates kullanımı...

HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Domatesin bir tarafı çürüdüyse ne yaparsınız? Bozulan kısmı kesip kalanını yiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Vücudumuz ömrümüz boyunca birçok mikrobu yenebilir ama bir yenilmek yeterlidir. Küf bildiğiniz gibi astım, alerji ve daha birçok hastalığa neden olabilir.

Nemli ve sıvı ürünlerde küf tüm ürüne yayılmış olabilir. Konserve ürünler, yoğurt ekmek ve içeceklerde de küf varsa tamamen atılmalıdır.

KÜFÜN YAPTIĞI HASTALIKLAR

Küfün yaptığı hastalıklar arasında astım, kanser, nezle, alerji, nefes darlığı, öksürük ve kaşıntı yer almaktadır.



