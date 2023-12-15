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    4. Domatesi bu şekilde yiyorsanız dikkat! Tam bir zehre dönüşüyor

    Domatesi bu şekilde yiyorsanız dikkat! Tam bir zehre dönüşüyor

    15.12.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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    Domates, sağlık için oldukça faydalı bir besin olarak bilinirken, bazı yanlış tüketim yöntemleri sağlık risklerine neden olabilir. Domatesi yanlış şekilde yemek, besin değerlerini düşürebilir ve hatta bazı durumlarda potansiyel sağlık risklerini artırabilir. Domatesin sağlığa olan olumlu etkilerini korumak ve zehre dönüştürmemek için yapılan bu uyarının detayları haberimizde.

    Domates, besleyici ve sağlıklı bir sebze olarak bilinirken, bazı durumlarda yanlış tüketim şekilleri sağlık risklerini artırabilir. Domatesi yanlış hazırlama veya saklama yöntemleriyle tüketmek, içeriğindeki asit seviyesinin artırarak bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Doğru tüketim yöntemlerini bilmek ve domatesi sağlıkla tüketmek önemlidir. İşte çoğu kişinin bilmediği, yanlış domates kullanımı...

    HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

    Domatesin bir tarafı çürüdüyse ne yaparsınız? Bozulan kısmı kesip kalanını yiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Vücudumuz ömrümüz boyunca birçok mikrobu yenebilir ama bir yenilmek yeterlidir. Küf bildiğiniz gibi astım, alerji ve daha birçok hastalığa neden olabilir.

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    Nemli ve sıvı ürünlerde küf tüm ürüne yayılmış olabilir. Konserve ürünler, yoğurt ekmek ve içeceklerde de küf varsa tamamen atılmalıdır.

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    KÜFÜN YAPTIĞI HASTALIKLAR

    Küfün yaptığı hastalıklar arasında astım, kanser, nezle, alerji, nefes darlığı, öksürük ve kaşıntı yer almaktadır.

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    domates küf ekmek
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