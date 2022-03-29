Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

57 yaşındaki kalp hastasına Maryland eyaletindeki bir hastanede, son çare olarak domuz kalbi nakledilmişti.

David Bennett isimli hasta, ilk niteliğindeki ameliyat için "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım." demişti.

Bennet'in birkaç gün önce durumunun kötüleşmeye başladı ve 8 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktorları David Bennett'ın, ameliyat sonrası ailesi ile vakit geçirebildiğini, hatta Amerikan Futbol Ligi finalini izlediğini belirtiyor.

Ameliyatı yapan cerrah Bartley Griffith, hastası için "Cesur ve saygın bir hasta olarak sonuna kadar savaştı" dedi.

Bennet'ın oğlu da ilk niteliğindeki ameliyat için "bir umudun başlangıcı olmasını" dilediğini söyledi.

Kalbin reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi için domuzun genetiği değiştirilmişti.

Genetiği değiştirilmiş hayvanların bu şekilde kullanılmasının, nakillerdeki organ sıkıntısının aşılmasına yardımcı olması umuluyor.

TARİHİ BİR AŞAMA GEÇİLDİ

Deneyde, bir domuzun böbreği, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın vücuduna yerleştirilmiş ve böbreğin vücutta çalışmaya başladığı açıklanmıştı.

BBC sağlık muhabiri James Gallagher, farklı bir türden organ naklinin önündeki en büyük engelin "hiper-akut ret" olduğunu belirtiyor. Bu durumda, vücut, nakille giren dokuyu öylesine yabancı olarak algılıyor ki, dakikalar içinde öldürmek için harekete geçiyor.

Yapılan 10 farklı değişiklikle, domuz kalbinin insan vücudu tarafından kabul edileceği umuluyordu. Nakil sonrası da "hiper-akut ret" yaşanmadı ve tarihi bir aşama geçildi.

Gallagher, ameliyattan bir ay sonra konuştuğu cerrahların, halen vücudun ret işareti vermediğini söylediklerini aktardı. Ancak Bennet henüz açıklanamayan bir sebeple hayatını kaybetti.

ABD'de her gün, organ nakli için bekleyen 17 hasta hayatını kaybediyor.

OrganDonor.gov sitesine göre, ülkede 100 binden fazla kişi organ nakli bekliyor.

Eylül ayında New York'ta araştırmacılar, domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini iddia ederek bir deney yapmıştı.

