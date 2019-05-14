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Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2019 06:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı dolayısıyla Beyaz Saray'da iftar yemeği verdi.

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

Beyaz Saray'daki iftara, Müslüman ülkelerin başkent Washington'da görevli diplomatik temsilcileri katılırken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da iftarda yer aldı.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli bir birleştirici değer olduğunu ifade etti.

Trump, "Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray'da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.

Trump, görevinin ilk aylarında Müslümanlara vize yasağı gibi adımlarıyla hem ABD'de hem de uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan ve ilk yılında iftar düzenlemeyen Trump, başkan olarak Beyaz Saray'daki ilk iftarını geçen yıl vermişti.

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(AA)

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Donald Trump iftar Beyaz Saray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BAKINIZ 20 YILDA 4 MİLYONA YAKIN MSÜLÜMANI VE MAZLUMU ÖLDÜRTÜYORSUNUZ ŞİMDİDE BEYAZ SARAYDA İFTAR VERİYORSUNUZ ABD OLARAK.BÖLGEMİZE 25 BİN TIR SİLAH YIĞIYORSUNUZ 300 SAVAŞ GEMİSİ DOLDURUYORSUNUZ İFTAR VERİYORSUNUZ. IRAK AFGANİSTAN LİBYA YAMEN MISIR I KAN GÖLÜNE ÇEVİRELİM ŞİMDİDE MÜSLÜMANLARA SAYGI ADI ALTINDA İFTAR VERELİM. TÜRKİYE UYANMALI ARTIK...NOKTA.
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