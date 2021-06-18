Donald Trump'ın hedefindeydi! Gelirinde artış yaşadı

Donald Trump ile TikTok arasındaki buzlar bir türlü erimemişti. Trump yönetimi, TikTok'un yasaklanmasına yönelik önemli adımlar dahi atmıştı. Ancak dünyanın en çok tartışılan uygulamalarından biri olan TikTok'un sahibi ByteDance, görünüşe bakılırsa 2020'den karlı çıkmayı başardı.

İŞTE TIKTOK'UN SAHİBİ BYTEDANCE'İN 2020 GELİRİ

Konuya aşina bir kişi, CNBC’ye verdiği demeçte, TikTok’un sahibi ByteDance’in 2020 yılı gelirini iki katından fazla gördüğünü söyledi.

Şirketin üst yönetimi, şirket çapındaki bir toplantıda çalışanlara yaptığı açıklamada ise geçen yılın gelirinin yıllık bazda %111 artarak 34.3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Toplantıya katılan kişi ise brüt kârın yüzde 93 artarak 19 milyar dolara çıktığını aktardı.

ByteDance, 2020′nin sonunda, diğerlerinin yanı sıra, kısa video uygulaması TikTok, onun Çince sürümü Douyin ve haber toplama uygulaması Toutiao da dahil olmak üzere tüm platformlarında aylık 1,9 milyar aktif kullanıcıya sahipti.

İLK HALKA ARZ SİNYALİ

ByteDance ayrıca, bu yılın başlarında Xiaomi'nin önemli isimlerinden Shou Zi Chew'i transfer etti. Bu şirketin ilk halka arzı için hazırlanabileceğinin sinyallerini verdi.