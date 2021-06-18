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Donald Trump'ın hedefindeydi! Gelirinde artış yaşadı

18.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın yasaklanması konusunda adımlar attığı TikTok'un sahibi ByteDance'ın yüzü gülüyor. Şirketin 2020 yılı geliri, bir önceki yıla göre yüzde 111 arttı ve 34.3 milyar dolara çıktı.

Donald Trump'ın hedefindeydi! Gelirinde artış yaşadı

Donald Trump ile TikTok arasındaki buzlar bir türlü erimemişti. Trump yönetimi, TikTok'un yasaklanmasına yönelik önemli adımlar dahi atmıştı. Ancak dünyanın en çok tartışılan uygulamalarından biri olan TikTok'un sahibi ByteDance, görünüşe bakılırsa 2020'den karlı çıkmayı başardı.

İŞTE TIKTOK'UN SAHİBİ BYTEDANCE'İN 2020 GELİRİ

Konuya aşina bir kişi, CNBC’ye verdiği demeçte, TikTok’un sahibi ByteDance’in 2020 yılı gelirini iki katından fazla gördüğünü söyledi.

Şirketin üst yönetimi, şirket çapındaki bir toplantıda çalışanlara yaptığı açıklamada ise geçen yılın gelirinin yıllık bazda %111 artarak 34.3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Toplantıya katılan kişi ise brüt kârın yüzde 93 artarak 19 milyar dolara çıktığını aktardı.

ByteDance, 2020′nin sonunda, diğerlerinin yanı sıra, kısa video uygulaması TikTok, onun Çince sürümü Douyin ve haber toplama uygulaması Toutiao da dahil olmak üzere tüm platformlarında aylık 1,9 milyar aktif kullanıcıya sahipti.

İLK HALKA ARZ SİNYALİ

ByteDance ayrıca, bu yılın başlarında Xiaomi'nin önemli isimlerinden Shou Zi Chew'i transfer etti. Bu şirketin ilk halka arzı için hazırlanabileceğinin sinyallerini verdi.

TikTok

Anonim kalmak isteyen bir kişi, ByteDance’in 2020'deki işletme zararının, bir önceki yılki 684 milyon dolarlık işletme karına kıyasla 2,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE KARŞI YARIŞ İÇİNDE

Çinli internet şirketi, kısa video uygulaması TikTok ile uluslararası bir başarı yakalamayı başardı. Reklam, ByteDance’in platformlarındaki gelirinin önemli bir parçası, ancak oyun gibi yeni alanlara da girmeye başladı ve Tencent gibi Çin’in diğer teknoloji devlerinden bazılarına karşı yarışıyor.

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istememişti.

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tiktok
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