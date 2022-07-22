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Dondurma aşıklarına uyarı! Doğru şekilde tüketilmezse...

22.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin favorisi hiç şüphesiz ki dondurma oluyor. Ancak uzmanlara göre, dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığı belirgin oranda artıyor. Dondurmanın doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmayacağını söyleyen uzmanlar, doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişiler de boğaz enfeksiyonuna neden olabileceğini, su ile beraber tüketildiğinde ise boğaz enfeksiyonu sıklığının azaldığını belirtiyor.

Dondurma aşıklarına uyarı! Doğru şekilde tüketilmezse...

Kavurucu sıcaklarda serinlemek için en çok tercih edilen şeyin şüphesiz ki dondurma olduğunu ifade eden uzmanlara göre, dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişiler de boğaz enfeksiyonuna neden olabilir.

"AMBALAJINDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA HEMEN TÜKETİLMEMELİ"

Uzmanların görüşüne göre, dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir. Dondurmayı su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli. Bir miktar beklemek mide ve bağırsaklar içinde iyi olur. Yine boğazda küçük parçalar ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu riskini azaltır.

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"SOĞUK SU İLE TÜKETMEYİN"

Alanında uzman doktorlar dondurma tüketiminde ise şu hususlara dikkat çekti;

“Dondurmanın fazla miktarda tüketilmesi kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir. Tok karna tüketmek daha sağlıklıdır. Soğuk su ile tüketmeyin. Dondurma yedikten sonra dişlerimizi korumak için ağız yıkanmalı. Paketli dondurmalar mutlaka soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilerek tüketilmeli. Burnu tıkalı kişiler gece boyu ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır.

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"KALBE, BÖBREKLERE VE EKLEMLERE ZARAR VEREBİLİR"

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler de yine sürekli boğaz enfeksiyonu geçirir. Uyku apnesi-horlaması olan kişiler gece uykuda tıkanmaya bağlı daha sık hasta olurlar. Sigara içenler ve geniz akıntısı fazla olan kişiler daha sık hastalanır. Ağızdan solunum (ağızdan nefes alıp vermek) en sık nedenlerin başında gelir, burun tıkanıklığı, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara içmek, antibiyotik direnci, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, stres, fazla soğuk ve sıcak yemek içmek, geniz akıntısı, geniz eti ve burun alerjisi sayılabilir. Bir yıl içerisinde 4-5 ten fazla boğaz enfeksiyonu geçirmesi durumunda, erişkin ve çocuklar için ameliyat seçeneği devreye girer. Geçirilen boğaz enfeksiyonu uygun şekilde tedavi edilmez ise bu enfeksiyon kalbe, böbreklere ve eklemlere zarar verebilir.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
boğaz enfeksiyonu
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