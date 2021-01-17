Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. Dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

ATEŞ KARA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi..."



