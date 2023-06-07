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Dondurmanın bilinmeyen zararlarına dikkat! Yemeden önce tekrar düşünün

07.06.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında ferahlatıcı yiyecekler arayanların ilk tercihi olan dondurma küçükten büyüğe herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Birçok farklı çeşidi olan dondurmanın sağlık için büyük tehlike oluşturabildiği yeteri kadar bilinmiyor. Beslenme uzmanı marketten alınan dondurmalarda dikkat edilmesi gereken detayları paylaştı.

Dondurmanın bilinmeyen zararlarına dikkat! Yemeden önce tekrar düşünün

Sağlığı korumak için yediğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz gerekiyor. Severek tükettiğimiz yiyecekler büyük tehlikeler yaratabiliyor. Yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra, A, B, D vitaminleriyle besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elif Akçeken, “Endüstriyel dondurma yüksek miktarda mısır şurubu, tatlandırıcılar, koruyucular, emülgatör, renk ve aroma maddeleri içerebilmektedir. Bu yüzden fazla tüketilmesi halinde diyabet, kalp damar hastalıkları ve gıda boyası sebebiyle çocuklarda zekâ geriliğine sebep olabilir” dedi.

DONDURMANIN İÇERİĞİ ZEKÂ GERİLİĞİ YAPABİLİR

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Tüm dondurmaların içeriğinin aynı olduğu düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Akçeken, “Bazı dondurmalara dikkat etmekte fayda vardır. Endüstriyel dondurma yüksek miktarda mısır şurubu, tatlandırıcılar, koruyucular, emülgatör, renk ve aroma maddeleri içerebilmektedir. Bu yüzden fazla tüketilmesi halinde diyabet, kalp damar hastalıkları ve gıda boyası sebebiyle çocuklarda zekâ geriliğine sebep olabilir” dedi.

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ÜZERİNDE BUZ PARÇACIĞI VARSA DİKKAT!

Yeni Proje - 2023-06-07T090128.948

Dondurma üretimin çeşitli safhalarında hijyenik koşulların yetersizliği gibi nedenlerle çok sayıda mikroorganizmanın bulaşma riski olduğuna da dikkat çeken Dyt. Akçeken, “Özellikle içeriğindeki süt, mikroorganizmaların kolay üremesi için iyi bir ortamdır. Bu nedenle dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekmektedir. Hijyenik koşullarda üretilmemiş veya soğuk zinciri korunmamış dondurmalarda ‘Salmonella’ ve ‘Bacillus cereus’ gibi patojen mikroorganizmalara rastlanma riski vardır. Aldığımız paketli dondurmalarda ambalajın üzerinde buz parçacıkları dondurmanın eriyip tekrar donduğunu ve bakteriyel üremeye açık olduğunu göstermektedir. Güvenilir olmayan yerlerden veya sokak satıcılarından alınan dondurmalara daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Bu nedenle içeriğinde katkı malzemesi bulunmayan, doğal tatlandırıcılarla yapılan pastane dondurmalarını veya evde kendi yaptığımız dondurmaları tercih edebiliriz” diye konuştu.

NE SIKLIKLA DONDURMA TÜKETİLMELİDİR?

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Dondurmanın ne sıklıkla tüketilmesi gerektiğinden bahseden Dyt. Akçeken, şu bilgileri paylaştı:

“Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan bireylerin haftada 2-3 kez iki top, zayıflama sürecinde olan bireyler dondurma çeşidine dikkat ederek haftada bir gün, iki top dondurma tüketebilir. Diyabet tanısı olan bireyler ise şeker hastaları için özel formülle edilmiş diyabetik dondurmalardan tercih edebilir.”

SAĞLIKLI DONDURMALARI TERCİH EDİN

Uygulanan diyet listesinden 1 porsiyon meyve ve 1 porsiyon süt grubu besini çıkartarak diyet sırasında dondurma yemenin mümkün olduğunun altını çizen Dyt. Akçeken, “Aynı zamanda dondurma tercih ederken üzerine ilave edilen sos veya külah ile yemeniz daha fazla kalori almanıza sebep olabilir. Toplam kaloriye ek 100 kalori daha arttıracağından sos ve külah tercihine dikkat etmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

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DONDURMANIZI EVDE YAPIN

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Yaz aylarında serinlik katacak, sağlıklı ve oldukça lezzetli dondurmaları evde yapmak çok kolay olduğunu ifade eden Dyt. Akçeken, birkaç malzemeyle evde kendi dondurmanızı kolayca hazırlanabileceğini söyledi. Dyt. Akçeken, dondurma tariflerini şöyle sıraladı:

ÇİKOLATALI FİT DONDURMA

Malzemeler: 1 donmuş orta boy muz,1 kaşık bal, 1 kaşık kakao, Yarım çay bardağı süt

Hazırlanış: Önceden dondurmuş olduğunuz muzu diğer malzemelere ekleyerek blender ediyoruz yaklaşık 1 saat buzlukta beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

ORMAN MEYVELİ FİT DONDURMA

Malzemeler: 10-12 adet donmuş frambuaz veya farklı orman meyveleri (böğürtlen, vişne vb.), 5-6 adet donmuş çilek, 1 tatlı kaşığı bal veya 1 çay kaşığı agave şurubu, 2-3 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanış: Önceden dondurmuş olduğunuz orman meyvelerini diğer malzemelere ekleyerek blender ediyoruz yaklaşık 1 saat buzlukta beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.”

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