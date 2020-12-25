Dopamin hormonu nedir? Hangi yiyeceklerde dopamin bulunur?

Duygu durumlarını etkileyen birçok faktör vardır. En önemlisi de fizyolojik etmenlerdir. Zihin çok karmaşık olsa da duygularlar ilgili keşfedilmiş bazı bilimsel yöntemler mevcuttur. Dopamin hormonu da duygu durumunu doğrudan etkilemektedir.

Duyguları Yöneten Hormon : Dopamin Nedir?

Adını çoğunlukla hormon olarak duyduğumuz dopamin ne demek biliyor musunuz? Nöroloji ve psikiyatri dallarının konusu olan dopaminin beynin sağlıklı çalışmasında büyük görevi vardır. Beyne sinyaller ileten vücudun doğal olarak ürettiği bir kimyasaldır. Dopamin, aslına bakıldığında bir maddedir. İnsan vücudunda doğal olarak salgılanıyor olsa da dopamini almanın farklı yolları ve yöntemleri de vardır. Dopamin insan vücudunda duygusal tepkilerin kontrolünde büyük rol oynar.

Dopamin genellikle :

Vücudun enerjisini yükseltir.

Hal ve hareketleri dengeler.

Duygu durum değişikliklerini etkiler.

İnsanlarda bir şeyler yapma isteğinin yanında bir şeyler yaparken bu işten keyif alma isteği uyandırır.

Genel olarak mutlu olma hissi yaratır.

Düşünce yapısı ve duygu yapısı arasında ince bir çizgiye sahiptir. Dopamin bir şeyleri hevessiz yapmak yerine daha keyifli yapmayı sağlayan ve aslında insanı moda sokan bir işlev görür. Bu anlamda önemli işlevleri bulunur.

Dopamin Görevleri Nelerdir?

Vücutta aslında dopamin etkileri oldukça fazladır. Gün içerisinde fark edilmese de insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde oldukça fazla etkisi olan dopamin vücutta ne işe yarar? İşte dopamin görevleri: