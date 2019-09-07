Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırganın 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kasırga nedeniyle 35'i Abacos Adaları'nda olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e çıktığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

BÖLGEYİ VURAN EN BÜYÜK KASIRGA



Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

KATEGORİ 1 SEVİYESİNE GERİLEDİ



Kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor. Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Ocracoke Adası'nda şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA

