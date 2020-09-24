Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı

çkBursa'da, 13 Eylül gecesi merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine atış açtı, ardından da aracına binerek kaçtı. 25 BİN TL İSTEDİ Olayın ardından işletme sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Özcan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emrah K. ve İhsan Y.’den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y., iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan’dan 25 bin TL istedi. İhsan Y. ve Emrah K.’nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan, işletme sahibiyle görüştü. İşletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan, İhsan Y.’nin de kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. İhsan Y. tarafından da tehdit ve takip edildiği öne sürülen Metin Özcan kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiralayarak, bu otomobili kullanmaya başladı.

17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre işletme sahibi, Metin Özcan’ın Yunuseli Mahallesi’ndeki iş yerine geldi. Özcan’ın iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, ayrıldı. DARP EDİLİP, KAÇIRILDI Aynı gün gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi’ndeki oto yıkama dükkanına gelen Özcan, bu kez de burada kendisini takip eden Emrah K.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anları oto yıkama dükkanındaki güvenlik kameralarına yansırken, Metin Özcan, zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. METRELERCE HAVAYA UÇTU Otomobilde dövülen Metin Özcan, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde seyir halindeki araçtan atıldı. Atıldıktan sonra Özcan’ın koşmaya başladığını gören Emrah K. ile yanındaki Deniz C., onu kovalamaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özcan’a başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan yaklaşık 2 metre havalanarak, kaldırıma düştü. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Metin Özcan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olan ve kafa travması geçiren Metin Özcan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. ​Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.