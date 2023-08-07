"Dövüş X’te canlı yayınlanacak" demişti... Zuckerberg'den Musk'a yanıt: "Bunu daha güvenilir bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?"

Elon Musk-Mark Zuckerberg kafes dövüşüyle ilgili haberler son dönemde gündemde. Son olarak Twitter’ın adını X’e çeviren Elon Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’le yapacağı dövüşün üzerinden canlı yayınlanacağını söylemişti. Bu açıklama dövüşün gerçekten de yapılacağına yönelik iddiaları güçlendirirdi. Mark Zuckerberg'den ise Musk'a yanıt gecikmedi.

"BUNU DAHA GÜVENİLİR BİR PLATFORMDAN YAYINLAMAK DAHA İYİ OLMAZ MI?"

BBC'nin haberine göre, Musk'a yanıt veren Zuckerberg dövüşün X'ten yayınlanması fikrine karşı "Bunu daha güvenilir ve halihazırda vakıflara bağış yapılabilen bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?" paylaşımında bulundu.

Zuckerberg dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıkladı.

Musk, bütün yayın gelirlerinin gaziler için çalışan vakıflara bağışlanacağını yazmıştı. Ayrıca ünlü milyarder “Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum. Spor salonuna gidecek vaktim yok o yüzden işe ağırlık götürüyorum.” demişti.



