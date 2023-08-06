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Elon Musk açıkladı: Mark Zuckerberg ile dövüşü X'te canlı yayınlanacak! Tüm gelirler ise...

06.08.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ile Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bir kafes dövüşü yapacağı yönelik iddialar son dönemde gündem olmuştu. Dövüşün gerçekten yapılıp yapılmayacağı ile ilgili çok fazla spekülasyon dönerken, Elon Musk'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Musk, bir sosyal medya paylaşımında Zuckerberg ile olan dövüşünün eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden canlı yayınlanacağını söyledi.

Elon Musk açıkladı: Mark Zuckerberg ile dövüşü X'te canlı yayınlanacak! Tüm gelirler ise...

Son dönemde birçok insan şu sorunun yanıtını merak ediyor: Elon Musk ile Meta CEO'su Mark Zuckerberg, gerçekten de bir kafes dövüşünde karşı karşıya gelecekler mi?

NE OLMUŞTU?

Aslında her şey Elon Musk'ın şaka yollu, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten bir paylaşım yapmasıyla başlamıştı. Bu noktadan sonra işler oldukça ilginç bir şekilde ilerlemişti.

Musk'ın 'hazırım' mesajının ardından, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alan ve Jiu-Jitsu turnuvaları kazanan Zuckerberg, Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşmış ve şu cümleleri yazmıştı: "Bana konum gönder"

Bu paylaşım Zuckerberg'in Musk'ın meydan okumasını kabul ettiği yönünde yorumlanmıştı.

Sosyal medya patronları haziran ayından bu yana bir kafes maçı için birbirlerini adeta 'kışkırtıyorlar.'

Son olay ise yine kafes maçının gerçeğe dönüşeceği iddiaları körükleyecek cinsten.

Çünkü Elon Musk sürpriz bir paylaşım yaptı.

"ZUCK V MUSK DÖVÜŞÜ X'TE CANLI YAYINLANACAK"

Musk, pazar sabahı erken saatlerde yaptığı o paylaşımda, "Zuck v Musk dövüşü X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelirler gaziler için hayır kurumlarına gidecek" ifadelerini kullandı.

Musk bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

"GÜN BOYUNCA AĞIRLIK KALDIRIYORUM, DÖVÜŞE HAZIRLANIYORUM"

Paylaştığı bir diğer gönderide ise Musk, dövüşe hazırlanırken gün boyunca ağırlık kaldırdığını ve dövüşe hazırlandığını belirtti. Antrenman yapmak için zamanının olmadığını söyleyen ünlü milyarder, malzemeleri işe getirdiğini kaydetti.

SÜRPRİZ CANLI YAYIN

Ünlü milyarder geçtiğimiz gün ise Twitter'da sürpriz bir test canlı yayını açmıştı.

musk

Musk, test ettiği canlı yayın özelliğini duyuran bir gönderi de paylaşmış ve "Canlı video artık oldukça iyi çalışıyor. Gönderi paylaşırken kameraya benzeyen düğmeye dokunmanız yeterli" ifadelerini kullanmıştı.


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