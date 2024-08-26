Down sendromlu gence arkadaşlarından unutulmaz hediye… İmzalı forma

Bursa’da arkadaşlarıyla parkta oturan down sendromlu bir genç, çok istediği Icardi baskılı formaya kavuştu. Arkadaşları doğum günü sürprizi yaparak genç adama tuttuğu takımın oyuncusu olan İcardi'nin basılı olduğu tişörtü hediye aldı.

AŞKIN OLAYIM!

Arkadaşları bununla da kalmadı. Galatasaray tutkunu genç adama unutulmaz bir hediye veren dostları Mauro Icardi’nin imzasını da kapmayı başardı. Bu özel ve anlamlı hediyeyi gören genç, arkadaşlarıyla beraber İcardi ile özleşen Simge Sağın’a ait ‘Aşkın Olayım’ şarkısını söyledi.

DOSTLARIYLA EN GÜZEL ANI

Bu samimi anlar arkadaşları tarafından kayda alındı. Formasıyla bol bol İcardi pozları veren genç çocuk, İcardi'ye teşekkür etmeyi unutmadı.