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  4. Down sendromlu gence arkadaşlarından unutulmaz hediye… İmzalı forma

Down sendromlu gence arkadaşlarından unutulmaz hediye… İmzalı forma

26.08.2024 12:31
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.08.2024 12:31
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Görüntüler Bursa’dan… Mauro Icardi hayranı Down sendromlu genç, arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle havalara uçtu! Genç çocuk hediyesini görünce arkadaşlarıyla şarkı söyledi.

Bursa’da arkadaşlarıyla parkta oturan down sendromlu bir genç, çok istediği Icardi baskılı formaya kavuştu. Arkadaşları doğum günü sürprizi yaparak genç adama tuttuğu takımın oyuncusu olan İcardi'nin basılı olduğu tişörtü hediye aldı.

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AŞKIN OLAYIM!

Arkadaşları bununla da kalmadı. Galatasaray tutkunu genç adama unutulmaz bir hediye veren dostları Mauro Icardi’nin imzasını da kapmayı başardı. Bu özel ve anlamlı hediyeyi gören genç, arkadaşlarıyla beraber İcardi ile özleşen Simge Sağın’a ait ‘Aşkın Olayım’ şarkısını söyledi.

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DOSTLARIYLA EN GÜZEL ANI

Bu samimi anlar arkadaşları tarafından kayda alındı. Formasıyla bol bol İcardi pozları veren genç çocuk, İcardi'ye teşekkür etmeyi unutmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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